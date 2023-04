Věštec Nečas se nespletl. Rozhodovaly přesilovky, které sám řídil

Jak řekl, tak to bylo. Útočník Caroliny Martin Nečas se v předvečer play off rozpovídal v pořadu Příklep na Sport.cz o sérii prvního kola s New York Islanders. A zavěštil si s úžasnou přesností.

Jaký plat by mohl brát Martin Nečas při podpisu nové smlouvy? Diskuse z pořadu PříklepVideo : Sport.cz