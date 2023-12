Od Zadiny, který na juniorském mistrovství světa do 20 let 2018 se sedmi góly pronikl do All-Star týmu turnaje, se přitom čekaly převratné věci. V draftu byl tipován do top 5, ze šestého místa si ho nakonec vybral Detroit, ale pět sezon pod křídly Red Wings bylo rozpačitých. Opakovaně dostával příležitost, jenže ji nedokázal adekvátně využít. Ve 190 zápasech za klub, který ho draftoval, nasbíral jen 68 bodů (28+40). Premianti výběru talentů z řad útočníků z doby před pěti lety jako Andrej Svečnikov, Jesperi Kotkaniemi nebo Brady Tkachuk jsou na tom výrazně lépe.