Pro Bobbyho Orra (6x) a Paula Coffeyho (5x) to bývala celkem běžná záležitost. Kromě nich ale na stovku v jedné sezoně dosáhli z beků už jen Denis Potvin, Al MacInnis a jako poslední Brian Leetch z Rangers (1991-92).

Co loni nedotáhl Roman Josi z Nashvillu, který se zastavil na 96 bodech, zvládl letos 32letý Švéd ze Sharks. „Poslední dobou se o tom hodně mluví, takže je fajn, že to máme za sebou," oddechl si Karlsson, který proti Jets skóroval hned dvakrát. „Je to skvělý pocit. Jsem na to hodně hrdý," tvrdil.

Úspěšné dosažení tříciferné mety je jednou z mála radostí, jakou v této sezoně hráči i fanoušci Sharks zažili. San Jose počtvrté v řadě nepostoupilo do play off a zklamání patrně nevyváží, ani když Karlsson převezme Norris Trophy pro nejlepšího obránce sezony.

Má sice v hodnocení plus/minus 21 záporných bodů, ale na druhého v produktivitě beků Joshe Morriseyho z Winnipegu také náskok 25 bodů. A stovka asi bude ten nejpádnější argument.

„Pravda je, že člověk Erika na ledě podvědomě hledá, chce si nahrát právě s ním," líčil v rozhovoru pro Sport.cz Hertl. „Když je na ledě, tak pokaždé něco vymyslí. S ním máte jistotu, že puk dostanete přímo na hokejku. Nenahraje vám do pozice, aby vás někdo srazil. Takže v tu chvíli můžete mít klidně hlavu dole. Po těch zraněních, co měl, je vidět, že to v něm pořád je."

Foto: Ross D. Franklin, ČTK/AP Erik Karlsson dosáhl na fantastický milník

Karlsson (32 let, 317 dnů) se stal čtvrtým nejstarším hráčem v historii NHL, který nasbíral stovku. Po Gordiem Howeovi (40 let, 364 dnů), Johnny Bucykovi (35 let, 327 dnů) a Danielu Alfredssonovi (33 let, 128 dnů).

„Fyzicky i psychicky jsem na tom dobře a snažím se to brát den po dni a udržet si motivaci, jak nejlépe to jde. I když to v poslední době bylo těžké," připustil Karlsson, kterému hned gratulovala i manželka Melinda s dcerkou Harlow, která doma vybalila plakát s nápisem: „Zvládl jsi to, tati."

Předchozí čtyři sezony u Sharks v podání Karlssona ovlivnila častí zranění. Až v tomto ročníku to pořádně rozbalil. Kontrast mezi jeho individuálními výkony a celkovými výsledky týmu, který je třetí nejhorší v Západní konferenci, asi nemohl být větší.

„Měl jsem velké štěstí, že jsem mohl trénovat několik skvělých hráčů, ale nikdo nebyl lepší než Karlsson. Tenhle kluk má talent, fyzické předpoklady a mentální schopnosti, které dohromady skvěle fungují," vykládal kouč Sharks David Quinn.

Už před uzávěrkou přestupů se však mluvilo o Karlssonově možné výměně. A generální manažer Sharks Mike Grier dokonce označil za velmi pravděpodobný letní trejd švédského obránce, který pod platovým stropem zabírá 11,5 milionu dolarů.