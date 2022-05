Hokejista Platil píše o mafiánských praktikách na hokejovém svazu, odstřelení Holíka i korupci

Platil se v roce 2002 nedostal do nominace dvacítky na MS. O osm let později vyšlo najevo, že tehdejší trenér juniorů Jaroslav Holík si měl říct o 50 tisíc za Platilovu nominaci, což hráč a jeho agent Jaroslav Jiřík odmítli zaplatit. Případem se následně začala zabývat i policie, Holíkovi za případnou korupci hrozilo i pětileté vězení. Jeho vina se ale nikdy neprokázala.

„Na základě této křivdy a mého neštěstí se pánové Král, Lener a Urban se značným odstupem času rozhodli zlikvidovat trenéra Holíka, jelikož k nim nebyl vřelý v médiích," píše Platil a tvrdí, že v roce 2010 mu tehdejší i současný generální sekretář svazu Martin Urban nabídl, že „na mě budou myslet v národním mužstvu a dostanu místo, pokud celou historku potvrdím do novin."

Platil odmítl s tím, že o reprezentantech má rozhodovat sportovní hledisko, a žádal, aby protikorupční komise svazu odebrala Holíkovi trenérskou licenci a byl vyloučen ze Síně slávy českého hokeje.

„Nic se z toho nestalo. Pánové Král a Lener už měli dopředu připravené vyjádření, až se kauza dostane ven. Oba pak dělali, jak jsou překvapení. Chtěl bych upozornit, že nahrávka, na níž Holík žádal o úplatek, ležela na svazu osm let a pan Král do novin přiznal, že ji měl k dispozici už předtím, než byla použita k Holíkově mediální likvidaci. Byla to cílená a připravená poprava a pan Král měl zkušenosti s takovým jednáním z působení u StB," míní Platil.

Od této doby prý v českém hokeji zaznamenal 52 případů korupčního jednání. „Sem spadá například navyšování smluv manažery, prodávání zápasů, skutečnost, že si trenéři říkají o úplatky rodičům a agenti za hráče zase manažerům, pumpování peněz určených na mládež do A týmu, nekončící registrace černých duší, ovlivňování a zasahování do výběru juniorských reprezentací," tvrdí Platil.

K sepsání otevřeného dopisu se rozhodl až nyní, protože se začal bát o svůj život. „V posledních pěti letech mi bylo vyhrožováno prezidentem hokejového svazu Tomášem Králem, a to likvidací mé osoby, mého syna, kontrolami z finančního úřadu a trestními oznámení, pokud zveřejním pásku s důkazem o klientelismu, protekci a zneužívání vlastních podřízených, jichž se dopustil on sám v zájmu svého syna Tomáše (brankář prvoligových Litoměřic). A to nejen ve vztahu k jeho angažmá v českých soutěžích, ale dokonce v NHL!" uvedl bývalý obránce, který za reprezentaci odehrál 27 zápasů a startoval na MS 2007.

Podle Platila tehdejší svazový šéftrenér Slavomír Lener na žádost svazového prezidenta Krále v roce 2014 zajistil Královi juniorovi účast na juniorském kempu Ottawy. Připojuje i nahrávky již zesnulého Václava Burdy, jenž tehdy pracoval pro Senators jako skaut. Na nahrávce však nejsou jakékoliv důkazy...

„Lener na žádost Krále bombardoval, žadonil a prosil na vedení klubu Ottawa Senators, aby vzali na nováčkovský kemp syna prezidenta Českého hokeje i přesto, že výkonnostně patřil pod průměr první české ligy. Lener dokázal nemožné, předvedl se jako nejlepší agent na světě, neboť Králův syn na kemp skutečně odcestoval," přesto tvrdí Platil (Král o rok později absolvoval nováčkovský kemp i v Detroitu – pozn. red.).

„Když to zobecním a převedu na jeden konkrétní příklad zmiňovaného Tomáše Krále, stačí mít vlivného a bohatého tatínka, tady dokonce přímo prezidenta hokejového svazu, a ten zařídí, že NHL vám otevře dveře dokořán, i když na to nemáte," dodává Platil.

„Proto na vás všechny apeluji, abyste se zasadili o to, aby Tomáš Král formálně i fakticky skončil jako prezident Českého hokeje. Nejen pro dvojí vědomou spolupráci s StB, která mu byla dokázána, nejen kvůli pochybným machinacím s desítkami milionů korun z veřejných peněz, s nimiž nakládal zcela svévolně a bez souhlasu vedení hokeje, ale hlavně za porušování toho nejcennějšího a nejdůležitějšího, co sportovec má. A to je fair play a čestnost," obrací se Platil na všechny v hokejovém dění.

Krále označuje jako muže zodpovědného za krach českého hokeje v posledních letech. „Tomáš Král je bývalý agent StB a člověk využívající mafiánských praktik k ovlivňování, řízení a taky zastrašování a likvidaci lidí. Tomáš Král je člověk, který se neštítil vytáhnout peníze ze svazové kasy bez vědomí dalších členů vedení. Tomáš Král je člověk, který bez jejich vědomí proinvestoval 50 milionů korun nikoli z vlastních, ale svazových, tedy veřejných peněz," obviňuje muže, který tuzemskému hokeji velí posledních 14 let.

A kromě Králova konce požaduje odchod i Urbana. „Bez výběrových řízení dlouhodobě sobě a své rodině přihrával výhodné zakázky za miliony korun ze svazových peněz, například na leteckou přepravu prostřednictvím cestovní kanceláře Letuška," tvrdí Platil, důkazy ale nepředkládá.

Bývalý obránce, který v extralize hrál za mateřské Kladno a Třinec a v Rusku zase oblékal dres CSKA Moskva, Čeljabinsku nebo Chabarovsku, nabízí i možné Královy nástupce.