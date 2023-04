Kanadský vztekloun nekončí. Jsme lidi, brání ho český gólman

Z vyprávění reprezentačního brankáře je patrné, že s Crawfordem je o zábavu postaráno. „Hned po prvním zápase tady někoho strašně seřval, ale myslím, že to bylo i dobře, že hned udal nějaký ráz, jak to tady bude vypadat, jak to musí začít fungovat," vysvětluje Hrubec.

Jelikož v tomto roce proběhlo výročí 25 let od olympijských her v Naganu, opakovaně přicházejí zmínky také o Marcu Crawfordovi, který na turnaji vedl Kanadu. V jeho rodné zemi se mu dodnes zazlívá, že na nájezdy proti Dominiku Haškovi nevyslal také Waynea Gretzkého. Sám 62letý kouč s nadsázkou uvádí, že zřejmě bude jednou mít napsáno na hrobě: „Zde leží ten, co v Naganu nenechal jet nájezd Waynea Gretzkého."

A přibližuje rozhovory v kabině: „Viděls to, viděls to? Co se to děje? Tys to neslyšel, ani neviděl? A dodneška jsem to ani neviděl. Říkám: Tak co, říkal, že takový je, tak vybouchl, no, tak vyšplouchl, jsme lidi, no..." vypráví v pořadu Příklep na Sport.cz, kde také přibližuje další specifika angažmá ve Švýcarsku.