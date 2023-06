GLOSA: Seno, slunce a hokej. Už se poprali?

Jaromír Jágr kvůli tomu snad poprvé, co vyšel ze školních lavic, začal ostatním – dokonce mladším – mužům vykat. Prý z úcty a respektu. Dvojice Ha-Ha se zase pře, kdo z nich je ve skutečnosti lhář a šermují slovy o právních krocích. Zkrátka jednání o budoucnosti reprezentačního kouče Kariho Jalonena se mění v estrádu, což slovenský Šport poměrně výstižně shrnul do titulku: „Česko vyberá trenéra. Nevymyslel by to ani Zdeněk Troška.“ A s tím se dá souhlasit, navzdory tomu, že režisér Troška ve svých filmových kouscích prokázal tuze velkou fantazii.

Foto: Sport.cz s využitím ČTK Prezident Českého svazu ledního hokeje Alois Hadamczik.

Článek Stejně jako Troškovy taškařice se i ta i s názvem JaloVEN odehrává v parném létě a podobně jako v případě všech těch Kameňáků a Babovřesek platí, že když už čekáte konec a rozuzlení, přijde další a další pokračování. A to – stejně jako u aktuálního hokejového kusu – stíhá osud všech filmových „dvojek a trojek", zkrátka padá do hlubší a hlubší trapnosti. Naposledy se tomu tak stalo ve čtvrtek, kdy nový PR manažer svazu (po půl roce konečně nalezen) zaslal prohlášení výkonného výboru, v němž se ohrazuje proti tvrzení Jalonenova agenta Jiřího Hamala, že svazový prezident Alois Hadamczik lhal ohledně konce asistenta Norreny. Reprezentace Agent nařkl Hadamczika ze lži. Ten se brání: Jalonen skutečně řekl, že už Norrenu nechce „Zahájili jsme právní kroky, kterými budeme bránit dobré jméno Českého hokeje a jeho prezidenta, jež se stali terčem bezprecedentní veřejné pomluvy," stojí v textu, který slibuje: „Ve svém nekompromisním počínání, které má za cíl očistit Český hokej, bude současné vedení pokračovat." Seznam ČSLH ke zveřejnění se rozšiřuje o další položku. Čím začít? -Audit o hospodaření/listopad 2022 - konkrétní info u Síni slávy -hodnoceni NT na MS 2023 -analýza Kariho Jalonena - zvukový záznam, na kterém Kari Jalonen údajně tvrdí, že už nechce finského asistenta — Robert Záruba (@robertzaruba) June 22, 2023 Ne, bránit se lžím a pomluvám je v pořádku, ať už je v onom sporu vyřkl kdokoliv. Nicméně je tuze smutné, že se celá disputace o výběru reprezentačního trenéra smrskává do handrkování, kdo přesně jaký použil termín a oboustranně se vyhrožuje právníky kvůli slovíčkaření, když výsledek zůstane stejný: Norrena ani další finský asistent prostě u reprezentace nebude. A jak ukazují znesvářené strany, nebude ani Jalonen. Protože jejich dialog teď připomíná hádající se Škopkovou a Konopníkovou. „Když vy břizolit, tak my kachličky. A když vy inženýrku, tak my... To budete koukat!" Koukat? Asi na Radima Rulíka a jeho pobočníky Kalouse a Židlického. Mimochodem kdo by mohl ono trio nahradit u dvacítky? Spekuluje se o Patriku Augustovi, jenž je bez angažmá, či Vladimíru Růžičkovi. Reprezentace Jágr reaguje na Voráčka a brání Hadamczika: Zbrklé střílení slepejma nikomu nepomáhá Nicméně aby vůbec celý děj nabral trošku té Troškovy komediální absurdity, dorazil na scénu také Jaromír Jágr, jenž nejprve „zpražil" někdejšího spoluhráče pana Voráčka, aby pak na sociální sítě vyťukal: „Nemyslím si, že někdo řeší šest milionů (odstupné pro Jalonena), když se za Síň slávy platilo 20 milionů ročně. Peníze dostane, i kdyby netrénoval. Taková je smlouva." No, o smlouvách by se asi nemělo veřejně mluvit, ale... Do oficiálního verdiktu hokejové vlády přitom zbývá šest dní, ve čtvrtek 29. června odpoledne má být totiž definitivně oznámeno, kdo povede příští rok národní tým na mistrovství světa v Praze. Jenže jak ukazuje poslední dění, tak šest dní je ještě dlouhá doba na to, aby hokejový scénář nabral další absurdní komediální odbočky. A tak otázka zní: „Už se poprali?" Robert Sára Sportovní žurnalistice se absolvent Masarykovy univerzity (obor historie - žurnalistika) věnuje od roku 1999. Zaměřuje se především na hokej, jako reportér se účastnil řady světových šampionátů, motorsport a sportovní politiku. Více než 20 let působil v MF DNES, v roce 2021 přešel do Sport.cz.