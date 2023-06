Agent nařkl Hadamczika ze lži. Ten se brání: Jalonen skutečně řekl, že už Norrenu nechce

Fredrik Norrena je zatím jedinou „obětí" nejhoršího výsledku hokejové reprezentace na mistrovství světa, což Hadamczik po výkonném výboru, kde Jalonen přednesl svou analýzu, komentoval: „Kari Jalonen řekl, že toho kolegu z Finska k sobě nechce. A on tady bude jako finský trenér sám."

Byla to překvapivá informace, tak trochu připomínala úhybný manévr, aby si Jalonen naklonil lidi z výkonného výboru, kterým se nelíbí, že koučem reprezentace je cizinec. Avšak tento týden uvedl Jalonenův agent Jiří Hamal, že šlo o lež. „Můžu přiznat, že se stále vzpamatovává ze lživé informace, kterou prezentoval prezident Hadamczik o tom, že si Kari nepřál finského asistenta Norrenu. Objevilo se to i ve finských médiích a osobně se ho to velmi dotklo. Nemohl pochopit, jak je možné, že Hadamczik takhle veřejně lhal," řekl Hamal pro isport.cz.