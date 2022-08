Odvedli jsme svůj standard, hodnotil Ancelotti chladně další úspěch Realu

„Jsem hrdý na to, co jsme dnes na hřišti předvedli. Real si sice vytvořil nějaké příležitosti ke skórování, to se ale děje, ať už hraje s kýmkoliv. Soupeři jsme to dnes udělali těžké a to je něco, na čem zajisté můžeme v budoucnu stavět," uzavřel Glasner, který povede Eintracht během historicky první účasti klubu v milionářské soutěži.