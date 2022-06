Šest mužů do boje o trůn po Královi. Nominaci na šéfa svazu dostal i Bříza

Bude to pořádná volební řež. Celkem šest mužů se bude na konferenci 18. června nakonec ucházet o post šéfa hokejového svazu uvolněného rezignací Tomáše Krále. Výkonný výbor po středečním několikahodinovém jednání potvrdil, že oprávněné subjekty – členské kluby a krajské exekutivy svazu – předložily ve stanovené lhůtě nominaci těchto mužů: Petr Bříza, Otakar Černý, Alois Hadamczik, Dominik Hašek, Bedřich Ščerban a Jiří Šlégr. V případě, že by žádný z kandidátů neobdržel v prvním kole volby prezidenta Českého hokeje nadpoloviční většinu hlasů, následuje další kolo, do něhož postoupí dva kandidáti s nejvyšší podporou.

Foto: Jan Handrejch, Právo Petr Bříza doplnil šestici kandidátů na předsedu Českého svazu ledního hokeje.Foto : Jan Handrejch, Právo

Článek O předsednické křeslo usilují vesměs hokejové legendy a poprvé od roku 2004, kdy končil ve funkci Karel Gut, povede svaz člověk s bohatými úspěchy na hráčském či trenérském poli. Petr Bříza dlouho kandidaturu odmítal s tím, že je plně vytížen pozicí viceprezidenta IIHF, nakonec svolil, i když právě u něj lze předpokládat, že během konference vysloví přímou podporu někomu z konkurentů. Všichni navržení se v podstatě shodují, že by rádi dosáhli uklidnění českého hokejového prostředí s tím, že současné turbulence v hnutí a různé mediální přestřelky ničemu neprospívají. Ve svých vyjádřeních vyjadřují podporu trenérům mládeže a chtějí pomoci přežít malým klubům, kterých se dotkne zdražování. Rozhodující tak bude, kdo z nich získá výraznější lobby. Ostatní To je vážně, nebo parodie? pálí Dědek do Šlégra. Na něj nebudu reagovat, kroutí hlavou kandidát na šéfa svazu Konference ale zvolí i nástupce za členy výkonného výboru, jejichž mandát předčasně končí, ačkoli podle stanov může nahradit až čtyři z nich kooptací. Rozhodně bude potřeba obsadit místo Libora Zábranského, který abdikoval v březnu po nástupu k reprezentaci v roli asistenta kouče. V případě zvolení Břízy, Ščerbana či Šlégra předsedou, tak i za některého z nich, protože všichni tři jsou už nyní v exekutivě Českého hokeje. Reprezentace Loučící se prezident svazu Král: S medailí se mi končí báječně. Co vzkázal svým kritikům? Na uvolněná místa členů výkonného výboru svazu byli oprávněnými subjekty nominováni Otakar Černý, Petr Dědek, Ctibor Jech a Aleš Kmoníček. Zvolen bude kandidát, který obdrží v jednom kole volby nejvíce hlasů, a na případná další uvolněná místa kandidát nebo kandidáti, kteří se umístí za ním. Volba prezidenta i členů výkonného výboru bude tajná. S cílem sjednotit funkční období všech 11 lidí ve vedení hokejového svazu bude na konferenci současně navrženo, aby byli prezident i noví členové výboru zvoleni stejně jako stávající vedení s mandátem do řádné volební konference v roce 2024. Delegáty s hlasem rozhodujícím jsou na konferenci prezident svazu (1), jeho viceprezidenti (3), předseda dozorčí rady (1), zástupci Tipsport extraligy (14), zástupci první ligy (14) a druhé ligy (14) i představitelé regionů (14) a zástupce ligy žen (1). Vzhledem k tomu, že prezident (Král) a jeden z viceprezidentů (Zábranský) rezignovali, je jejich nástupce oprávněno volit 60 delegátů.

