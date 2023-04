Sport se děsí zvýšení DPH na vstupenky, odnesou to fanoušci

V příštím roce Česko pořádá řadu sportovních akcí, tou největší je světový šampionát v hokeji, který budou hostit Praha a Ostrava. „Šlo by o citelný zásah do rozpočtu celé akce. Blíž se k tomu ale nemá cenu vyjadřovat, dokud se jedná jen o návrh, který zatím ani vláda nepředložila poslanecké sněmovně. Máme různé strategie ticketingu, který ale začne až na podzim a teprve se bude určovat cenové hladina vstupenek. Do ní se určitě odrazí vládní záměr s DPH," sdělil generální sekretář organizačního výboru MS 2024 v hokeji Vladimír Šafařík.

Také biatlonisté pořádají na českém území světový šampionát, a zájem fanoušků o přímou účast v Novém Městě na Moravě je všeobecně známý. „Asi bychom museli do státního rozpočtu odvést víc procent, ale nedělal bych z toho takovou vědu. Možná to tak ostatní nevnímají, ale je jasné, že se prostředky do rozpočtu přivést musí a z mého pohledu se ty volnočasové věci nabízejí," vykládá šéf organizačního výboru MS 2024 v biatlonu Jiří Hamza.

„Nemůžeme chtít jen brát. Radost to nikomu nedělá, ale zní logicky, že se chybějící peníze budou hledat tak, že se spíš zvedne cena vstupenky, než aby pokračovalo zdražování potravin. Víme, že mistrovství světa se změna DPH může dotknout zásadně. Nemyslím, že by se to ale promítlo už do cenové hladiny vstupenek, které teď půjdou do prodeje první květnový týden," doplňuje Hamza.

Fotbal se bojí úbytku fandů

A co nejpopulárnější sport a jeho domácí scéna? Třeba pro fotbalové Slovácko by problém nastal. „Plánovali jsme zvednout ceny vstupenek a permanentek pro příští sezonu téměř o čtvrtinu, ale pokud dojde skutečně ke zvýšení DPH, bylo by to bohužel do budoucna ještě víc. Což samozřejmě bude problém pro některé naše fanoušky," uvědomuje si výkonný ředitel uherskohradišťského klubu Petr Pojezný. „Vláda sport rozhodně nerozmazluje, už nyní do něj dává oproti kultuře dvakrát méně peněz. Za nějaký čas u sportu zůstanou jen nadšenci," podivuje se.

„Informaci jsme zaznamenali, ale pořád je to daleko. Pokud k tomu dojde, tak budeme muset na změnu reagovat a s největší pravděpodobností by se navýšení promítlo do ceny vstupenek, jen je otázka, v jaké výši," pověděl tiskový mluvčí fotbalového Jablonce Martin Bergman.

Karviná usilující o návrat do nejvyšší domácí soutěže, také není nadšena. „Není to bohužel v této složité době dobrá zpráva. Může přinést i úbytek fanoušků, což si nikdo z nás nepřeje," tlumočil mluvčí fotbalové Karviné Adam Januszek.

Hokej by dostal další ránu

Ledního hokeje se nejvýrazněji dotklo nedávné zdražení cen energií, což už fanoušci pocítili. Zvýšení cen vstupenek by pro ně bylo další ranou. „V případě, že bude zvýšení sazby DPH na vstupenky na sportovní akce schváleno, budeme nuceni na něj reagovat. Tato změna však neovlivní stanovování cenových kategorií pro prodej permanentních vstupenek na novou sezonu, o jejichž hladinách se rozhoduje v této době," řekl obchodní a marketingový ředitel Bílých Tygrů Liberec Dominik Jakubec.

„Pokud vím, zatím se jedná pouze o návrh ministra financí, který se teprve bude projednávat na vládě. Pro sportovní kluby, a především diváky by to ale nebylo v době zvyšujících se nákladů nic příjemného," řekl výkonný ředitel třineckých hokejových Ocelářů Marek Chmiel.

„Pokud by vláda DPH na vstupenky na sportovní utkání skutečně zvýšila, mělo by to negativní dopad na fanoušky, neboť bychom na to pravděpodobně museli reagovat zvýšením cen vstupného. S tím totiž počítáme v rozpočtu a případný propad si v tomto směru nemůžeme dovolit. Nechci ale předbíhat, je to jedno z možných řešení. Zabývat se tím budeme i v rámci APK. Uvidíme, na čem se domluvíme," řekl marketingový manažer HC Olomouc Simon Vejtasa.

Sportovní prostředí padne do bídy

Sport jako takový už má v Česku finanční problémy od nástupu covidové pandemie, každá další anomálie působí proti snaze zklidnit a narovnat podmínky.

„Není to zrovna dobrý nápad. Každý organizátor akce má totiž nějaký budget a většina příjmů stojí právě na prodeji lístků," tvrdí Pavol Neruda, spoluzakladatel série Oktagon v bojových sportech MMA. „Pokud by teď přišel o jedenáct procent výnosů, tak se to logicky promítne na ceně vstupenek, jejichž zdražení dolehne na obyčejné lidi. Koupí si lístků méně, takže to bude rána pro všechny."

Podle Nerudy je tady ještě významný aspekt zaměstnanosti v jednotlivých regionech. „Každý náš turnaj zaměstná klidně tři, čtyři stovky lidí, což podporuje ekonomiku v dané lokalitě a stěžovat organizátorům podmínky zvýšením daně z přidané hodnoty na vstupenky, to je za mě krok proti dobrému podnikatelskému prostředí," uvažuje.