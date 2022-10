„Švédský Litvínov“ vychoval legendy NHL, poslední roky však marně bojuje o návrat do ligy

Své vzpomínky přidává také novinář Martin Kézr. „Když jsem poprvé přijel do Örnsköldsviku, tak mi to ten Litvínov připomnělo," vypráví šéfredaktor sportovní sekce Práva a webu Sport.cz.

„Skvělý hokejista, skvělý člověk. Možná na jeho kariéře se dá prezentovat to, co zdobilo jeho generaci. Ti kluci byli nesmírně talentovaní na všechno. Skvěle hrál fotbal, tenis, badminton, prostě všechno. A druhá věc: soutěživost. Prostě se cvrnkají sirky a člověk chce vyhrát," popisuje někdejší útočník, který oblékal dres MODO v letech 1992 až 1996.

MODO je také dvojnásobným mistrem Švédska, avšak po druhém titulu v roce 2007 nastal pokles a také ekonomické starosti, až před pěti lety přišel pád do druhé nejvyšší soutěže. Letos tak začíná už šestý pokus o návrat mezi elitu. „To je takový přirozený běh věcí, nehledám v tom žádné zázraky. Tamhle má najednou peníze Växjö, tak postoupí a hraje Ligu mistrů," říká bývalý hokejový reprezentant.

„Švédsko je normální regulérní země, kde to funguje na profesionální bázi, kde prostě mám peníze, seženu sponzora, funguje to. Nemám, jde to dolů," dodává Hosták.