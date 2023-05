Trenéry roku jsou zástupce vodního slalomu Prskavec st. a hokejový kouč Rulík

Při tréninku rodinné vztahy nehrají roli. "Na tréninku je Jířa jenom svěřenec. Odmala byl členem skupiny. Aby to celkově fungovalo, musí tyhle vztahy stranou. On je jeden článek týmu, ne jako táta a syn, ale jako trenér a závodník. Baví nás to oba a to je klíč k tomu, že i po těch dvaceti letech si máme na tréninku co říct a není to stereotyp," přiblížil Prskavec ČTK.