Unikátní mix fyzických parametrů a dovedností. Má na NHL, věří Zohornovi expert

Zohorna přiznává, že tahle sezona je pro něj hodně těžká. Zámořskou štaci však rozhodně nechce vzdávat. „Budu se snažit být dál tady, i když samozřejmě chápu, že takovou smlouvu, jako jsem měl, mi asi nikdo nenabídne," dívá se realisticky na budoucnost. „Hraju převážně na farmě, zápasů nahoře mám pár. Uvidíme, co kluby nabídnou a kde bude největší šance hrát NHL," vykládal už během sezony

Moderátor Honza Homolka, šéfkomentátor O2 TV, zkusil vyzvědět, zda už je některý z klubů ve hře a něco se rýsuje. „Kluby teď neřeší hráče v mojí pozici, na to bude čas po sezoně," odpoví Radim Zohorna, jeden ze tří hokejových bratrů. Homolku tak zajímá, zda by hokejista kývl i na dvoucestnou smlouvu. „Kdyby mi to dávalo smysl, tak bych do ní šel Kdyby to byl tým, kde by byla šance NHL udělat. Dá se říct, že v tom případě bych šel kamkoliv. Ale je mi jasné, že třeba Rangers a Boston jsou mimo, tam je to nacpané."

Hokejový pořad Příklep s útočníkem Radimem Zohornou.Video : Sport.cz

Myšlenky na to, kdy by zámoří nevyšlo a měl by uvažovat o přesunu do Evropy, Zohorna vytlačuje z hlavy. „Do Česka by se mi zatím vracet nechtělo. Byly by ve hře asi nejlepší ligy švédská, švýcarská. Ale já na to nemyslím. Říkám všem, že jsem ještě mladý a mám chuť bojovat," praví odhodlaně.

Proč se bratři Zohornové vydali každý jinou cestou? Nejmladší Radim vysvětluje v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Vzdávat boj o prosazení v zámoří by Zohorna neměl ani podle hokejového experta Sport.cz Marka Burkerta. „Pořád v Radimovi vidím unikátní mix fyzických parametrů a hokejových dovedností. Přijde mí velmi atraktivní. Priorita je zámoří, NHL," naznačuje, že český hokejista má na to, aby se dál pral o šanci v nejslavnější lize světa.