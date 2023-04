Velká města, velké arény, expanze do Evropy, aneb jak NHL v 90. letech ohrožovala nová konkurence

V souvislosti se snahou vytvořit konkurenci NHL jsme v minulosti mohli číst o soutěžích jako WHA nebo KHL. Dnes už se však málo hovoří o IHL. Přitom v roce 1994 vyšla v magazínu Sports Illustrated spekulace, že by právě International Hockey League mohla využít chystané stávky NHL a urvat pro sebe značnou část její popularity. „IHL měla velký boom. Díky tomu jsem mohl hrát ve městech jako San Francisco, Orlando, Las Vegas, Houston, Detroit. Velká města, velké arény a chodilo na to hodně lidí, takže to bylo parádní,“ vzpomíná v pořadu Příklep na Sport.cz Patrik Augusta, který hrál IHL v letech 1995 až 1999.

Příklep s hokejovým trenérem Patrikem Augustou

Článek Vedení IHL, která v době stávky NHL v roce 1994 existovala 50. rokem, prý dokonce plánovalo expanzi v Evropě. Ta měla zahrnovat nové kluby z Anglie, Francie, Itálie, Švýcarska, Rakouska a Švédska. „Byla o hodně kvalitnější než American Hockey League. Musím říct, že AHL byla větší řezničina. Tam prostě ti hráči cítili šanci o NHL a prali se o tom každé střídání," prozrazuje Augusta, který v AHL oblékal dres St. John's Maple Leafs, farmy Toronta. Dnes již 53letý trenér nastupoval za Los Angeles Ice Dogs, později Long Beach Ice Dogs. „Organizace byla výborná, kdo může říct, že strávil čtyři roky tak, že hrál hokej na pláži. Se spoustou kluků jsme bydleli tak, že jsme dojížděli na trénink na kolečkových bruslích nebo na kole," líčí v hokejovém pořadu Sport.cz. IHL si podle databáze eliteprospects.com zahrálo přes šest desítek Čechů včetně například Dominika Haška, Romana Hamrlíka, Františka Kučery, Roberta Langa nebo Martina Straky. Tím prvním měl být v 60. letech Jiří Křen, byť údaje jednotlivých databází se různí v tom, zda skutečně naskočil do utkání, či byl jen členem týmu Chatham Sr. Maroons. V 80. letech si IHL zahrál také Jiří Poner za týmy Indianapolis Checkers a Muskegon Lumberjacks. Další Češi pronikali do soutěže až po sametové revoluci. Největší stopu v lize zanechal již zmíněný Patrik Augusta, nejlepší český střelec i nahrávač a tím pádem i nejproduktivnější Čech v historii IHL s 312 body (144 gólů a 168 asistencí) v 311 utkáních základní části a 36 body (19+17) v 43 duelech play off. Velkých plánů vedení IHL se zřejmě zalekly kluby NHL a pro své farmářské týmy postupně začaly více využívat AHL. International Hockey League později začaly trápit ekonomické potíže, až se roku 2001 dohrála poslední sezona. Šest mužstev se přesunulo do AHL a od té doby mají kluby NHL svou primární farmu jen v jedné soutěži. Více vzpomínek Patrika Augusty na působení v IHL najdete ve pořadu Příklep, kde také prozrazuje, nakolik se musel potýkat s bitkaři a s kterou pozdější jedničkou draftu hrál v jednom týmu. Tipsport extraliga PŘÍKLEP: Překvapivě žhavé zboží. Nakopl Liberec, teď míří k favoritovi

