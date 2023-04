Velká očekávání, poté přišel šok. Byl jsem za blbce, přiznává český reprezentant

Evropská hokejová špička a v zádech napěchované ochozy. Švýcarská hokejová National League je pro většinu hráčů velkým lákadlem. Před letošní sezonou se do Curychu uchýlil i český reprezentační brankář Šimon Hrubec, kterého pohltila právě i atmosféra na tamních stadionech. To stejné očekával i s českým národním týmem během Švýcarských hokejových her, jenže...

Kde ve Švýcarsku mají nejlepší atmosféru? Šimon Hrubec odpovídá v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Při otázce, kde je ve Švýcarsku vůbec nejlepší atmosféra, má jednatřicetiletý rodák z Vimperku okamžitě jasno. „Lugano a Fribourg. Tam je to fakt skvělé," říká s nadšením trojnásobný finalista s Třincem, který v dresu Curychu dohromady odchytal 42 zápasů, a měl tu možnost velmi dobře poznat jednotlivé stadiony. Velké nepochopení ale přišlo během posledních Švýcarských hokejových her, které se konaly právě v již zmíněném Fribourgu. Hrubec čekal nabitý stadion i během vystoupení národních týmů, nakonec ale zůstal jen nevěřícně stát. „Novinářům jsem řekl, že mohou očekávat narvaný zimák, protože ve Fribourgu hokej milují," líčí český reprezentační brankář. O české brankářské rošádě ve Švýcarsku vypráví Šimon Hrubec v pořadu PříklepVideo : Sport.cz O této skutečnosti ho přesvědčoval i fakt, že švýcarský národní tým povolal ty nejlepší hráče z tamní ligy, což pro diváky mělo být velkým lákadlem. „Postavili proti nám švýcarský all-stars tým," vrací se v čase Hrubec, který byl z prázdných sedaček v šoku. „Ten zimák byl poloprázdný!" nevěřil. Na zápas Česko-Švýcarsko se nakonec přišlo podívat 3578 diváků, což je zhruba třetina návštěvnosti, na který je Fribourg v lize zvyklý. „Za prvé jsem byl za blbce, za druhé jsem chtěl vysvětlení. Prý je tam klubismus nad nároďákem," dočkal se odpovědi vítěz ruské KHL s Omskem ze sezony 2020/21. „Další den hrál Fribourg proti týmu z B-ligy a myslím si, že to zase vyprodali," uzavřel Hrubec, host hokejového pořadu Příklep. Evropské ligy Český reprezentant v šoku. Vzal syna na derby, z hlediště zmizel dříve. Furt se to řezalo, tvrdí