Pérez se blýskl fantastickým gólem. Asi si ho pustím hodněkrát, culil se adept na MS do dvaceti let

„Blbě jsme tam vyhodnotili situaci. Obránce byl zbytečně nalevo. Dalo se to vyřešit úplně v klidu nějakým překřížením a spíš vytlačením toho hráče. On nás proskočil a proměnil. Stávat by se nám to nemělo,“ litoval kouč Boleslavi Richard Král, jenž kousal pátou prohru v řadě.