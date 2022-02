Krejčí hlásí návrat: Spadla ze mě velká tíha, zajímá mě jenom úspěch

Kdyby mi někdo řekl, že po dvou dnech skočím na led, byl bych v pohodě. To čekání na další negativní testy ale příjemné nebylo. Aspoň jsem se ale mohl po dlouhém letu pořádně dospat, viděl jsem nějaký film a zacvičil si. Dobré je, že před středečním prvním zápasem zvládnu i několik tréninků. Už se soustředím jenom na to, abych byl lepší a lepší.

Musím přiznat, že ze mě spadla velká tíha. Do Pekingu jsem přijel hrát hokej a bojovat za nároďák. Bylo by na houby, kdybych úplně bez příznaků proležel turnaj v hotelu někde mimo vesnici.

Trenér Pešán s vámi počítá do středu formace ke křídlům Hykovi se Sedlákem. Mohlo by to fungovat?