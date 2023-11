Pitva prokázala, že bývalý brankář Čechmánek nespáchal sebevraždu

Zdravotní pitva byla nařízena poté, co koronerka nemohla určit příčinu Čechmánkova úmrtí. „Závěry z provedené pitvy ukazují na to, co už kriminalisté předběžně konstatovali na místě. Byla vyloučena sebevražda a na úmrtí dvaapadesátiletého muže se s jistotou nepodílela žádná další osoba,“ řekla Kozumplíková.