Augustovi se líbí Rulíkova filozofie. U dvacítky nejprve okoukne jeho styl

„Přijde mi naprosto přirozené, že si vzájemně pomůžeme. Teď to bude ještě víc na Radimovi a jeho kolezích. Já se zatím spíš jen tak přidám, abych lépe poznal styl jejich trenérské práce i hráče a budu mít možnost si se všemi víc povídat," říká Augusta, jenž dostal nabídku k práci u dvacítky, když dotahoval kontrakt ve Slovanu Bratislava. „Už jsem tam měl nakročeno a děkuji vedení slovenského klubu za korektnost i pochopení mojí situace," dodává.

Všichni mají shodnou hokejovou filozofii, kterou nastolil Rulík. „Líbí se mi myšlenka, že by české národní týmy hrály stejným stylem. Samozřejmě, dovednosti a vyspělost reprezentantů budou na jiné úrovni, ale pokud jde o aktivní napadání, rychlé otáčení hry, přechod modré čáry, držení puku a tlak do zakončení, tam by mělo být patrné prolínání dvacítky i seniorské reprezentace," líčí Augusta