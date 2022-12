Děda dokonal zlatý hattrick. Teď vnuka Josefa Augusty čeká premiéra v nároďáku. Byl by pyšný, ví Najman

Než se k národnímu celku připojil, vzal ho starší bratr na večeři a dal mu pár rad, jak to tady chodí. V Liberci od spoluhráčů i od strýce uslyšel, ať si to v nároďáku pořádně užije. A sám zapřemýšlel, co by mu tak řekl milovaný děda Augusta. V Jihlavě chodíval na každý jeho žákovský zápas, fandil jemu i bratrovi a často pak duely rozebírali. „Bydleli jsme patro nad ním, takže jsem byl pořád u něj a on nám opakoval poznatky k zápasu. A musím říct, že mi to teď neskutečně chybí, protože by nám pořád dokázal nesmírně pomoct," vypráví Najman.