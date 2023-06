Dvacítku dál povede Rulík, u žen zůstala MacLeodová

Sedmapadesátiletý Rulík dovedl národní tým do 20 let na přelomu roku k překvapivému stříbru, Pardubice pak v dalším průběhu sezony k extraligovému bronzu. V Dynamu ho začátkem května nahradil Václav Varaďa. Vedle Rulíka, Židlického a Kalouse setrval i v roli trenéra brankářů Ondřej Pavelec. Manažerem dvacítky zůstává Otakar Černý.

Nového hlavního trenéra má i sedmnáctka, kterou povede Patera s asistenty Davidem Moravcem a Františkem Ptáčkem. Patera má za sebou angažmá v Kladně, kde působil i u mládeže, Mladé Boleslavi a ve Spartě. Rovněž u sedmnáctky se prostřídají dva trenéři gólmanů: Petr Přikryl, jenž je předsedou brankářské komise svazu, a Marek Schwarz. Na pozici manažera národního týmu hráčů do 17 let nastoupil Petr Hubáček.

V minulých sezonách Český hokej organizoval i reprezentaci do 19 let, její akce ale přejdou po přelomu roku pod hlavičku budoucího výběru do 20 let, z toho důvodu už nebude česká reprezentace hráčů do 19 let samostatnou kategorií.