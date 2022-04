GLOSA: První porážka je i pro Jalonena varováním. Bez dodržování systému se hra rozpadne

Co bylo najednou špatně? No především koncovka. Jalonen poprvé na vlastní oči viděl, jaké potíže v ní může české mužstvo mít, když pálí i velké šance. Reprezentantům v druhém zápase během 24 hodin viditelně scházela energie a herní svěžest, kterou Německo o den dřív přejeli. Už neměli tak rychlé nohy, ani pohotovost při zakončení a propadali do křeče.

Často zdůrazňuje důležitost detailů, ani ty v pátek nehrály Česku do not. Němci dali první gól, což jim umožnilo zatáhnout se a soustředit se na defenzívu, což umí skvěle. K tomu jim výborně chytal Jenike. Jeho spoluhráči se poučili a při nasazení borce ošlehaného ze zámoří Kahuna, který o den dříve nenastoupil, bylo vidět, jak jeden hráč umí pozvednout celý tým.

„Všechno, co se děje na cestě do Tampere, beru jako pozitivní," vykládal muž, který před šesti lety dovedl Finsko ke stříbru na MS, předtím i klub Lev Praha do finále KHL. U českého týmu docela rychle dosáhl toho, aby hráči šli za ním, vrátil do kabiny režim vzájemné úcty i respektu. Jalonen bude ale muset mít i herní plán B, možná také C, protože na české straně nebude vždy taková kvalita jakou aktuálně disponují v jeho rodné zemi.