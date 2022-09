Hašek šije do hokejového svazu. Nelíbí se mu, že nevysvětlil, proč hráči z KHL nesmí reprezentovat

Od počátku ruské vojenské invaze na Ukrajinu je hlasitým kritikem ruských sportovců, kteří slouží jako nástroj Putinovy propagandy. A stejně ostře se vyjadřoval i proti hokejistům, kteří se do ruské KHL vypravili i v době války vydělávat. Dokonce chtěl po českém parlamentu zákon, který by českým občanům zakázal jít do Ruska pracovat. Teď se ale bývalý brankář Dominik Hašek ostře pustil do hokejového svazu, že důkladně nevysvětlil, proč minulý týden zakázal hokejistům, kteří po začátku války na Ukrajině podepsali kontrakt v KHL, reprezentovat.

Martin Ručinský (vlevo) a Dominik Hašek z olympijského hokejového týmu z Nagana.

Článek "Něco tak zásadního jako zakázat reprezentovat a nevysvětlit veřejnosti a především potrestaným hráčům důvody, považuji nejjemněji řečeno za neprofesionální. Vyzval jsem dopisem hokejový svaz o přesné vysvětlení tohoto rozhodnutí. Tedy čím se daní hráči provinili," napsal Dominik Hašek na svém twitterovém účtu. V dopise pak poukazuje na to, že něco podobného se od vzniku samostatného státu nestalo a že se to podobá předlistopadové éře, kdy emigranti Nedomanský, Farda, Musil a Klíma nesměli reprezentovat. Něco tak zásadního jako zakázat reprezentovat a nevysvětlit veřejnosti a především potrestaným hráčům důvody považuji nejjemněji řečeno za neprofesionální. Vyzval jsem oficiálním dopisem hokejový svaz o přesné vysvětlení tohoto rozhodnutí. Tedy čím se daní hráči provinili. https://t.co/OI8qsTiUU8 — Dominik Hasek (@hasek_dominik) September 1, 2022 "Především samotným postiženým hráčům a jejich rodinám by mělo být jasně vysvětleno, čeho se přesně dopustili, že nemohou hrát za národní mužstvo. Aby se mohli, pokud mají zájem, obhájit. Vůbec si nedokážu představit, že jsem potrestán a není mi sděleno, čím jsem se provinil. To považuji za absolutní absurditu. Vždyť ani nevím, co jsem provedl špatného. A nemohu se tedy ani hájit," píše Hašek v dopise. Jistý zákaz v reprezentaci měli na přelomu tisíciletí junioři, kteří odešli do zámořských lig a třeba ve zlatém roce 2000 směl Jaroslav Holík mít v kádru jen pětici z Ameriky. Na druhou stranu Hašek správně poukazuje, že rozhodnutí svazu se smrsklo do jednoho souvětí, v němž stroze stálo: "Výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje na svém dnešním zasedání rozhodl o tom, že nebude do reprezentace povolávat hráče, kteří po zahájení ruské invaze na Ukrajinu podepsali nebo podepíší smlouvu s některým klubem KHL." Kontinentální liga KOMENTÁŘ: Zákaz hráčů z KHL v reprezentaci. Krok symbolický, pragmatický a správný Hlasovalo pro něj všech jedenáct členů výboru včetně Aloise Hadamczika, který ještě v červnu byl v rozhovoru pro sport.cz proti plošnému zákazu. A Hašek píše: "Je třeba říct, že toto předsedovo červnové prohlášení jasně hráčům vyslalo signál, že mohou odcházet do KHL a nemusí se obávat, že by nemohli reprezentovat." Byť nikdo nemá nárok na reprezentaci – a tvoří ji svaz –, tak čistě z teoretického právního hlediska nelze přijímat zákony retroaktivně, tedy se zpětnou platností. Zkrátka hokejista, který se upsal klubu KHL v červnu, nevěděl, že jeho kontrakt znamená konec v reprezentaci a neměla by mu být tato možnost zpětně odepřena. Jiná věc je samozřejmě etická a morální, že v takové době do KHL vůbec šel... Zákaz startů v národním týmu se momentálně týká dvou hokejistů, útočníků Dmitrije Jaškina a Rudolfa Červeného. Obránci Libor Šulák a Michal Jordán podepsali kontrakty ještě před 24. únorem 2022, tedy počátkem války, a takových se zákaz netýká. Reprezentace Hadamczik: Hraješ KHL, nesmíš reprezentovat? Ne! Ti hráči přece neberou pušku a nejdou střílet do Ukrajinců