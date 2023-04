HOKEJ ONLINE: Nadějný začátek, pak zmar. Osmnáctka na Kanadu nestačí

Čeští hokejisté do 18 let svedou na MS ve švýcarském Porrentruy klíčovou bitvu, která rozhodne o pořadí ve skupině a nasazení do čtvrtfinále. Výběr trenéra Jakuba Petra hraje v úterý s Kanadou, a pakliže nechce skončit ve skupině A na čtvrtém místě, potřebuje zámořského giganta porazit. Duel proti Javorovým listům je na programu od 18:30 a můžete ho sledovat v podrobné online reportáži na Sport.cz.

Kanadská juniorka? Jediná cesta do NHL. Diskuse v pořadu PříklepVideo : Sport.cz

Článek Češi půjdou do utkání s bilancí jednoho vítězství a dvou porážek. Petrovi svěřenci v neděli statečně vzdorovali obhájcům trofeje ze Švédska, o lepší výsledek je až ve třetí třetině a za nerozhodného stavu připravila dvojnásobná přesilovka Švédů po kontroverzní situaci. Češi ještě na úvod MS podlehli v prodloužení Slovensku a tři body zapsali proti Německu, které na turnaji zatím nezískalo ani bod. Osmnáctka se připravuje na mistrovství světa, cinkne jí také medaile? Příspěvek z pořadu PříklepVideo : Sport.cz Kanaďané šampionát odstartovali šokující porážkou 0:8 se Švédy, aby pak stejným rozdílem přejeli Němce. Zámořský celek je v „áčku" průběžně druhý, na svou druhou výhru ve skupině se ale hodně nadřel proti Slovensku (4:3). Pro oba celky je úterní bitva generálkou před vyřazovacími boji a zároveň důležitým okamžikem v turnaji. Češi potřebují giganta porazit, aby ve čtvrtfinále nenarazili na silné soupeře (pravděpodobně USA nebo Finsko). Totéž platí pro Kanaďany. Mistrovství světa hokejistů do 18 let: Skupina A (Porrentruy): Česko - Kanada 0:3, hraje se 2. třetina Branky: 18. Barlow, 18. a 21. Wood Švédsko - Německo 3:0 (0:0, 0:0, 0:3) Branky: 51. Edstrom, 57. Willander, 59. G. Kangas. Skupina B (Basilej): Švýcarsko - USA 0:10 (0:4, 0:2, 0:4) Branky: 17., 32. a 47. Leonard, 17. a 20. Eiserman, 1. Fortescue, 21. G. Perreault, 41. W. Smith,48. Buium z tr. střílení, 56. O. Moore. 20:00 Finsko - Norsko Reprezentace Mistrovství světa v hokeji do 18 let hostí Švýcarsko. Kompletní program a výsledky české reprezentace

