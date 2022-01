Hokejisty čeká v Pekingu denní testování, ale s variantou zkrácené karantény

"Co se týče protiepidemických opatření, tak hlavními body jsou samozřejmě očkování a testování. Do dějiště her se nedostane nikdo, kdo není plně očkovaný 14 dní před odletem, případně má výjimky ze zdravotních důvodů. Všichni členové realizačního týmu i hráči musí čtrnáct dní před odletem podávat veškeré zdravotní hlášení přes aplikace," přiblížil během dnešní nominační tiskové konference manažer reprezentace Jan Černý.

Hráči se členy realizačního týmu se budou připravovat v O2 areně od počátku příštího týdne, tedy o týden dříve než bylo původně plánováno. "Souvisí to s tím, že KHL v noci na dnešek v podstatě zrušila téměř veškerá soutěžní kola do začátku olympiády. Tato první skupina hráčů a část realizačního týmu by měla odletět ve čtvrtek 27. ledna do dějiště olympiády. Další skupina zhruba třinácti hráčů a realizačního týmu ve středu 2. února," uvedl Černý.