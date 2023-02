Hynek Zohorna se zase minul s bráchou. Ve Švédsku už se i s rodinou usadil

Vydělal na tom, že trenér Kari Jalonen změnil plán a do Švédska nevzal jen mladíky do 25 let. A tak Hynek Zohorna vyrazil v letošní sezoně na reprezentační sraz podruhé. Účastnil se už úvodní Karjaly, zatímco jeho starší bratr Tomáš absolvoval Švýcarské hry. „Škoda, minuli jsme se. Ale to je na trenérech, brácha mi pogratuloval," říkal rodák z Havlíčkova Brodu.

Pozvánku dostal i jeho spoluhráč z klubu Jiří Smejkal. „Volal nám manažer Milan Hnilička. Věděli jsme už pár dní, že pojedeme, tak jsme se těšili," popisoval Zohorna. Oba nechyběli ani na loňském mistrovství světa, na to další v Rize však zatím nemyslí. „Teď jsem rád, že jsem odměněn za svou práci, ale uvidíme, co bude za tři měsíce. Zatím se nemá cenu soustředit na šampionát, je to daleko. Chci hlavně uspět s Oskarshamem," prohlásil.

Zohorna působí na jihovýchodě Švédska druhou sezonu. Letos zatím nasbíral 21 bodů ze 41 zápasů. „Máme v hlavě play off," zavelel. Štaci ve 20tisícovém městě si pořádně oblíbil. Taky proto se rozhodl zůstat tam až do roku 2025. „Klidné město u moře. Ideální rodinný život a menší rodinný klub. Fakt se mi tam líbí, takže jsme se s manželkou rozhodli, že tam zakotvíme," liboval si Zohorna, jenž má i téměř dvouletého syna.

Oskarshamu sice patří osmé místo, přesto hned sedm hráčů dostalo pozvánku do svých reprezentací. Dva Češi, jeden Nor, jeden Švéd a tři Finové. „Tým bude trénovat se 13 hráči, to budou mít kluci těžké. Ale je to dobrá vizitka klubu.," ocenil útočník. Se spoluhráči určitě dojde na vzájemné popichování. „Těším se na ně, asi se trochu vyhecujeme," usmál se.

Trénink české hokejové reprezentace před Švédskými hrami. Na snímku Hynek Zohorna.

Aktuální reprezentační sraz Zohornu pomyslně vrátil do dětských let. Národní tým totiž před odletem do Švédska trénoval v krutém mrazu v malé hale na pražské Hvězdě.