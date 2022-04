Jalonen odtajnil první změnu v hokejové reprezentaci, na chvíli přijde také o asistenta

V přípravě na světový šampionát ve Finsku už naopak příští týden nebude pokračovat útočník Jakub Navrátil. „Byla to skvělá zkušenost a jsem moc rád, že jsem tři týdny mohl být součástí národního týmu. Trenéři mi dali zpětnou vazbu, takže vím, na čem mám v příští sezoně pracovat. Budu makat, abych se mohl do reprezentace co nejdřív vrátit," řekl Navrátil.