Kanaďanka vybrala olympijskou šestnáctku, nově dostala důvěru i Erbanová

Klíčové role znovu připadne gólmance Kláře Peslarové, která byla v rámci Zlaté hokejky vyhlášena nejlepší hokejistkou roku. „Užila jsem si slavnostní večer, ale hned jsem spěchala za týmem na závěrečné soustředění do Velkých Popovic. Všechno bylo na pohodu," prozradila. Naším cílem je vybojovat minimálně páté místo zaručující skupinu A na příštím šampionátu a kdyby to vyšlo ještě lépe, žádná z nás by se určitě nezlobila," řekla brankářka.