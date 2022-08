K medaili, na niž Česko na juniorských šampionátech čeká už dlouhých 17 let, chyběl poslední krok. Po semifinálové prohře se silnou Kanadou neuspěl tým ani proti Švédsku (1:3) ve vyrovnaném souboji o bronz. "Bylo to blízko. Švédi využili šance, které měli. My dali jen jeden gól, což je málo, tak to prostě je," litoval Myšák v rozhovoru s novináři po návratu týmu z Kanady.

Zvolení do All Star týmu ho příjemně překvapilo, zklamání ze čtvrtého místa ale netlumilo. "Nečekal jsem to. A ani jsem se na to nijak nesoustředil. Pro mě je všechno týmový úspěch, který bohužel nevyšel. Tohle bylo něco navíc," podotkl Myšák, jenž v NHL patří Montrealu.

Kouč Rulík si pochvaloval, že se tým dokázal v řadě ohledů favoritům vyrovnat, a dvacetiletý útočník měl podobné pocity. "Nebyl to velký rozdíl. Je to hlavně o tom, co si před zápasem řekneme. A když si věříme, že na ně máme, tak na ně prostě mít budeme. Tak to asi funguje všude. I když ty týmy jsou třeba lepší, tak hratelný je každý, nikdo není neporazitelný," uvedl Myšák.

"Lidé nás hodně tipovali jako outsidery s tím, že nejsme dost dobří. Ale já myslím, že jsme na to měli a dobří jsme byli. Jen škoda, že jsme neuhráli tu placku, v tomhle ohledu to nevyšlo. Když jsme porazili Ameriku, tak jsme věřili, že máme na každého a medaili dokážeme urvat. Chyběl kousek," dodal.

Na cestě turnajem podle něj pomáhala mužstvu soudržnost a kolektivní výkon. "Když jsme táhli za jeden provaz, tak to fungovalo. S Amerikou jsme díky tomu dokázali vyhrát. Naše síla byla v kolektivu," uvedl Myšák, kterého spoluhráči oceňovali jako skvělého lídra a kapitána. "A já byl moc spokojený s nimi. Kluci dělali, co měli. Makali a nechali tam duši. O to víc po tom Švédsku mrzelo, že jsme bez placky. Bylo to smutné, ale co se dá dělat."

Foto: JASON FRANSON, ČTK/AP Česká reprezentace v souboji o bronz proti Švédům na MS do 20 letFoto : JASON FRANSON, ČTK/AP

Věří, že příště už může mužstvo udělat i další potřebný krok a na medaili dosáhnout. Sám u toho ale kvůli věku nebude. "Trošku to mrzí, ale jde se dál. Je super, že kluci mají tu zkušenost a můžou si to vzít do dalšího turnaje mistrovství světa v prosinci. Pro mě je důležité se poučit ze všeho, další motivací je dostat se do seniorského národního týmu," prohlásil Myšák.

V sedmi zápasech v Edmontonu nasbíral osm bodů za pět branek a tři nahrávky. Na začátku přípravy přitom neměl příliš dobré pocity. "Upřímně říkám, že jsem nečekal, že by mě čekal dobrý turnaj. Přijel jsem a neměl vůbec natrénováno. Bojoval jsem se zraněním, takže to nebylo zrovna ideální. Individuálně to ale nakonec vyšlo docela dobře a týmově také. Jen je třeba na to navázat a jít další den zase do práce," řekl Myšák.

Od příští sezony znovu oblékne dres farmářského celku Montrealu Laval Rocket. AHL již okusil v ročníku 2020/21. "Už jsem si tu soutěž zkusil a věřím, že jsem na hokej mezi dospělými připravený," konstatoval.