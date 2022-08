Měl tak čas i na dovolenou. „S manželkou máme rádi Chorvatsko, takže jsme tam opět autem vyrazili a trochu si oddychli," popisoval Vaněček, který už si stihl zařídit ubytování v Newarku, kde tým New Jersey sídlí. „Radil mi i Pavel Zacha, který tam doteď šest let hrál. Bydlení už mám, chybí jen přestěhovat věci z Washingtonu."

Na novou destinaci je Vaněček zvědavý. „Obrovská změna. Jsou to úplně jiná města, ale nedokážu říct, co mi vyhovuje víc. Plus je, že budeme mít hned za rohem krásný New York. Ale tam nemám zapotřebí jezdit každý den," vysvětloval.

Stejně jako ve Washingtonu bude mít k sobě českého parťáka. K Ďáblům zamířil vítěz Zlaté hokejky Ondřej Palát. „Anketu ovládl naprosto zaslouženě a jsem moc rád, že ho budu mít v týmu. Vždyť dvakrát vyhrál Stanley Cup a navíc byl letos ve finále," oceňoval Vaněček. New Jersey chybělo v play off čtyřikrát za sebou, ale to by se nyní mohlo změnit. „Uděláme pro to úplně všechno," slíbil gólman.