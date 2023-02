Model u reprezentace? Bohužel návrat k horšímu! Už to ale není můj problém, krčí rameny Nedvěd

„Už to sice není můj problém, ale myslím, že je to bohužel návrat k horšímu. Je to škoda," míní Nedvěd, jenž už Havlátovi předal své zkušenosti. „Hned jsem mu ale řekl, že jestli chce poradit i nějaké fígle, musí mi zaplatit večeři," směje se 51letý bývalý útočník, který se teď věnuje hlavně tříleté dceři Naomi, na kterou poslední roky neměl tolik času.