Na Švýcarsko s Kořenářem v brance. Premiéra čeká také další dva hráče

Reprezentace do Curychu přiletěla společnou linkou se svým čtvrtečním soupeřem z Finska přibližně v půl jedné. Odpolední trénink v místní hale tak trenérský štáb pojal stejně jako na Karjale. „Byl to dlouhý den, do toho cestování. Udělali jsme lehčí trénink, spíš na vyjetí únavy,“ potvrdil asistent trenéra Jiří Kalous.