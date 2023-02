NAGANO 25: Reichlův vysavač v přeplněném pokoji. Jak chytrou fintou nasměroval tým k výhře nad Finy

Na gól se čekalo až do půlky zápasu, než si srazil Paterův pas do vlastní branky Grönmann. Finové se hnali za vyrovnáním, a především na začátku třetí třetiny se musel Hašek otáčet. Jenže pak jejich rozlet svým kouskem zastavil právě Reichel. Jeho útok doplněný o letité litvínovské kamarády Ručinského a Langa vtrhl do pásma, Finy zavřel a Reichel se s pukem ocitl za Myllysovou brankou. Naznačil pohyb doleva, pak doprava, zase doleva a nakonec puk zastrčil kolem tyčky za zmateného Myllyse.

Sám Reichel to i po čtvrtstoletí s ledovým klidem popisuje po svém, skromně a bez zbytečných kudrlinek: „Vyplynulo to ze situace, která nastala za bránou. Viděl jsem, že brankář se dost hýbe. Nebylo to nic převratného, prostě se to stalo. Bylo to dané tím, jak se brankáři v té době pohybovali. V dnešní době se kloužou, takže by to možná neprošlo."