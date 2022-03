Národní tým začne kemp v Plzni, s nominací čeká Jalonen do pátku

Pozvánku by tam měli dostat hráči, jimž skončila klubová sezona a finský kouč je má na seznamu adeptů účasti na šampionátu nebo jim chce dát příležitost právě v přípravě. „Nominace bude oznámena v pátek, dají se v ní předpokládat jména z extraligy i z různých evropských soutěží," naznačuje nový mluvčí reprezentace Ondřej Kalát a potvrzuje, že národní tým absolvuje v Plzni do čtvrtka 31. března celkem sedm tréninků.

Další sraz budou mít pak reprezentanti v neděli 3. dubna ve Znojmě, kde by se už měli připojit hokejisté z mužstev, která vypadnou ve čtvrtfinále extraligového play off nebo jejichž celky dohrají play off jinde po Evropě.