Nástupce Pešána? Nedvěd už má o trenérech pro nároďák jasno. Jenže budou mu odsouhlaseni?

U Grosse však může být problém jeho smlouva v Mannheimu, která vyprší až v roce 2024. Nedvěda a vlastně i celý český hokej by tak čekalo vyjednávání s německým klubem, jestli a za jakých podmínek by rodáka z Ústí nad Labem uvolnil.

„Moje myšlenka je najít trenéra, který bude mít smlouvu alespoň do mistrovství světa v Praze (2024), ale nelze vyloučit ani jiné možnosti. Každopádně 17. března vše předložím výkonnému výboru. Pak už je jen na členech výboru, zda návrh přijmou, nebo nikoliv. Veškerou svou energii teď dám do toho, abych vytvořil realizační tým, který náš hokej posune zase trošku někam jinam, než tomu bylo v poslední době," prohlásil Nedvěd ve čtvrtek.

„Někteří byli pro, aby to byl zahraniční trenér. Někteří si to třeba nedokázali v minulosti představit, ale změnili názor, a pak tu byla část, která byla rázně proti. Ale i proto jsem připravený připravit těch návrhů více. Moje podmínka každopádně bude, že kdyby to byl cizinec, byl by sám, lidi kolem sebe byl měl z Čech," říkal Nedvěd, a proto si k Jalonenovi vybral Hořavu s Grossem.