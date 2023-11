Nenechali mě topit se, pochvaluje si Tomášek Švédsko. Teď chce zazářit i v reprezentaci

Překvapilo vás, že vám klub nabídl prodloužení smlouvy už po pár zápasech?

Vůbec jsem to nečekal, vždyť je za námi teprve čtvrtina základní části. Je to moc příjemná zpráva a odměna za odvedenou práci. Chytil jsem šanci za pačesy a dařilo se i týmu. V zahraničí je to i o štěstí. Angažmá mi sedí. Tak jsem si řekl, proč uvažovat nad jinou budoucností, když si tam hokej i život užívám. Jo, liga je náročná a někdy je to tam na palici, ale vážím si zájmu tak skvělé organizace.

Zkušenosti ze zahraničí už máte, ale přece jenom se takhle rychle adaptovat na nové prostředí, to chce umění. Jak se vám to povedlo, že už máte na kontě osm gólů?

Hodně mi pomohlo okolí, realizační tým a lidi kolem týmu jsou perfektní. Stejně jako spoluhráči. Všichni věděli, jaký jsem typ hráče a přichystali pro mě roli. Nenechali mě se topit. Našel jsem si své místo a hned mi tam něco napadalo.

Jaké bude dnešní střetnutí se švédskou reprezentací?

Z Färjestadu jede hned pět hráčů, to bude zajímavý souboj. Jejich útok vypadá velmi dobře. Většina kádru je ze švédské ligy, takže velká kvalita a pro nás dobrá prověrka. Tuším, co od nich čekat. Velmi agresivní tým, který rád drží kotouč a kontroluje hru. Ale nebojím se toho. Máme také skvělý kádr. Jenom si musíme věřit, vědět o sobě a systému. Pak už se může stát cokoliv.

Už patříte k těm zkušenějším. Co od vás může národní tým čekat?

Samozřejmě se budu snažit, aby se mi i v reprezentaci zadařilo stejně jako v klubu. Měl bych hrát na centru, na to jsem zvyklý z klubu. Jsem tam spokojený, ale je mi to celkem jedno, zvládnu hrát kdekoliv.

Jako centr navíc těžíte z práce nového asistenta Tomáše Plekance, který s vámi piloval vhazování.

Jeho zkušenosti jsou k nezaplacení. Ještě nás toho spoustu naučí a spoustu nám toho předá. Jedna z českých legend, úctyhodná kariéra. Jít proti němu na buly bylo vždycky hrozně těžké. Je úplně jedno, kolik nám je let, ale od takového hráče se furt můžeme něco naučit.

Daří se vám pochopit, co po vás žádá nový realizační tým v čele s Radimem Rulíkem?

Hodně z nás si prošlo mnoha systémy, takže se umíme adaptovat. Samozřejmě za tři dny nemůžeme vypilovat úplně všechno, ale věřím, že si na styl zvykneme. Tímhle způsobem se snaží hrát spousta týmů. Tréninky jsou zatím výborné. Ve vysokém tempu. Je to podobné, na co jsem zvyklý ze Švédska.

Už víte, jaké zápasy na Karjale odehrajete?

Drobně jsme se o tom bavili. Trochu jsme se domluvili s ohledem na klubové povinnosti, my hned v úterý hrajeme Ligu mistrů. Ale nechám to na trenérech. Až to budou chtít zveřejnit, tak to udělají.

V květnu jste si premiérově zahrál na mistrovství světa. Vyhlížíte i domácí šampionát v Praze?