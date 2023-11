Sedlák po tragédii rychle sháněl nákrčník a říká: Byla hloupost, že jsem ho nenosil

V německé lize už to brzy bude povinnost, to stejné potká také soutěže v Británii či kanadskou juniorku WHL. Jiné hokejové kluby to svým hráčům naporučily, Pittsburgh Penguins, za který Johnson v minulosti krátce hrál, zase povinné chrániče krku zavedl ve svých týmech z nižších soutěží.

Tuzemská extraliga zatím ústy svého ředitele Martina Loukoty ochranné nákrčníky hráčům doporučuje. Ale Lukáš Sedlák, jedna z největších person soutěže, se rozhodl po něm sáhnout, aniž by o nějakém apelu z vrchu věděl.

Lukáš Sedlák obléká chránič krku i na tréninku národního týmu. ✌️#narodnitym #ceskyhokej pic.twitter.com/ReHb8QxFBu — Český hokej (@czehockey) November 7, 2023

„Je lepší být zdravý, než vůbec nebýt. Myslím, že je chyba, že jsem ho doteď nenosil. Přitom do 18 let máme chránič povinný, pak ho odložíme, což je možná zbytečné. Nijak mě to neomezuje při hře, takže nevidím důvod, proč ho nenosit. Byla hloupost, že jsem ho neměl, naštěstí se mi nic nestalo. Na ledě se ale může přihodit cokoliv, ale tohle je minimum, jak se můžeme ochránit,“ řekl Sedlák pro Sport.cz.

V Pardubicích jsou hlavními nákrčníkovými „misionáři“ společně s Tomášem Hykou a Sedlák věří, že se k nim postupně přidá víc a víc hráčů, aby - jak sám řekne - byli zase v bezpečí.

„Doufám, že třeba mladí kluci, co jsou nyní v juniorech a mohou pak nákrčníky odložit, si řeknou, proč bych ho nemohl nosit dál, když nosí i ostatní. A nebo si aspoň uvědomí, proč ano, či proč ne. Je to samozřejmě každého věc, ale mohou o tom popřemýšlet, rozmyslet se.“