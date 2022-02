Pešán ať odstoupí sám. A kdo na jeho místo? Varaďa, říkají šampioni

Tituly a úspěchy sedmdesátých let reprezentuje Vladimír Martinec (zlato z MS 1972, 1976, 1977), hokejové osmdesátky šampion z Prahy 1985 Pavel Richter a úspěchy devadesátých let pak olympionik z Nagana a zlatý Lillehammeru 1999 Jan Čaloun.

Čekali jste od hokejistů víc?

Martinec: Co se na to dá říct. Nehrát čtvrtfinále je unikum. Nepodali jsme adekvátní výkon. Proti Švýcarům tam byly chyby vzadu, gólman moc nepomohl. Celkově to bylo takový... špatný. Připadalo mi, že tam jsou vyčichlí hráči, kterým chybí jiskra. V tom ten mančaft nebyl dobře postavený. Agresivita tam nebyla, ti kluci na to neměli šťávu. Sázelo se na čtyři lidi. A ti to neodehráli.

Richter: Strašně mě to mrzí, celý národ brečí. Náš hokej jde pomalu do kopru. Osmnáctky nemají úspěch, dvacítky nic, nároďák nemá úspěch. Klíčové zápasy rozhodují maličkosti a hloupý faul Honzy Kováře, který byl přitom jedním z nejlepších hráčů, to dost ovlivnil. Chtěli jsme být černým koněm turnaje, ale nic z toho. A říkám to znovu, že vždycky když byl nějaký úspěch, tak gólman zachytal na 120 procent. A Šimon Hrubec chytal na 100, někdy i míň.

Čaloun: Je to obrovské zklamání, mužstvo bylo stavěné na medaili, ze zkušených hráčů. Můžeme se bavit o tom, že to byla skvělá parta, jak to popisoval trenér Pešán, to je jedna věc, ale bohužel se to nenaplnilo na ledě. V klíčovém zápase se Švýcarskem přišla sprcha dvou rychlých gólů a na mužstvo padla obrovská křeč, zmar. Nebyli jsme schopni vytvořit nic hokejového. Obrovský rozdíl byl ve výkonu obránců. Švýcaři to zvládali naprosto zkušeně, naše hráče nepouštěli do nějakého tlaku. Když už byla šance na zakončení, tak z naší strany nemělo takovou kvalitu a parametry.

Sestřih gólů v osmifinálovém zápase Česko - Švýcarsko.Video : Eurosport

Byla největší bolestí českého týmu produktivita?

Richter: V koncovce jsme byli naprosto jaloví. O to víc asi Filipa Pešána mrzí, že v prosinci vyzkoušel Milana Gulaše, který dal na tom turnaji tři góly. Jeden z mála, co se prosadil a on ho pak nevzal... Hráči neměli sebedůvěru, nevyužili jsme obrovské šance a bohužel musím říct, že kolikrát to ti kluci ani neumějí. Některých hráčů jsem si na ledě ani nevšiml, ale jmenovat je nebudu. Nechci je urážet.

Čaloun: Když si vybavíte situaci, jak proti Švýcarsku zakončoval Smejkal, tak tam se ukazuje schopnost střelce. Kdyby si puk potáhl pod sebe, tak dal gól. Ale tam byla asi ta nezkušenost, nechci říct neum. Stačilo přestřelit beton gólmana a zápas by zase vypadal jinak. To jsou ty momenty, které rozhodly. To není ale jen problém seniorského nároďáku. Máme sice Červenku, což je výborný střelec. V NHL dává góly David Pastrňák. Ale těch střelců neprodukujeme tolik jako za zlaté generace. Je to i na úrovní mládežnických kategorií.

Alois Hadamczik se zamýšlí nad podílem viny neúspěchu českého týmu kouče PešánaVideo : Sport.cz

Co se musí zlepšit, aby se blamáž neopakovala na květnovém mistrovství světa ve Finsku?

Martinec: Já si myslím, že se to může opakovat. Protože na hráče ze zámoří čekají všechny nároďáky. A kolik máme teď v NHL hráčů, kteří ve svých klubech něco znamenají? Když jsem byl na svazu, tak jsme jich tam měli 70 a z toho 25 jich bylo důležitým článkem mančaftu. Těch, co by nám výrazně mohli pomoct, už není tolik.

Richter: Věřím, že to dopadne určitě líp. Voráček, nebo Hertl, kdyby přijeli, jsou zkušení hráči. A tu kabinu by si srovnali daleko víc. Ale budeme potřebovat i nějaké beky. Tam je to průchozí. V NHL máme Hronka a když si vezmeme mikroskop (směje se), tak ještě nějaké tři čtyři najdeme. Chtělo by to.

Čaloun: Větší průšvih to být nemůže. Snad tam budou hráči z NHL. Věřím, že neodmítnou reprezentaci po náročné sezoně. Třeba ten tým bude mít jiný drajv, budou tam mladší kluci. Třeba Filip Chlapík potvrzuje svoji výkonnost a ten hlad, že se chce prosadit zpátky do NHL. Český hokej potřebuje úspěch. Ale dneska už to není zlatá medaile. Je to vyhrané čtvrtfinále. A pak i ta bronzová medaile by byla ohromným úspěchem.

Alois Hadamczik o dalším osudu českého hokejeVideo : Sport.cz

Měl by Filip Pešán z funkce kouče odstoupit sám?

Martinec: V roce 2002 jsme hráli výborný hokej, ale na olympiádě a na mistrovství světa se nám nepovedl jeden zápas. A s trenérem Augustou jsme odstoupili sami...

Richter: Skončit by měl. Po tom, co předvedl na mistrovství světa a na olympiádě. Na druhou stranu si myslím, že on měl na sebe možná největší tlak jako na hlavního kouče v nároďáku, jaký kdy byl. Kvůli těm špatným výsledkům. Jenže když nejsou výsledky, nemůže mít důvěru. Ale smekám před ním, že hráčům poděkoval. Jsou trenéři, co by to hodili na mužstvo.

Čaloun: Z mého pohledu ano, určitě by měl odstoupit sám. Nečekat na rozhodnutí výkonného výboru. I pro ten nový impuls na mistrovství světa. To není nic osobního. Měl by k tomu přijít někdo jiný.

Kdo by měl tedy Pešána ve funkci nahradit? A mohl by to být i zahraniční kouč?

Martinec: Teď před mistrovstvím by to asi nebylo dobré dát tam někoho z ciziny na takovou chvíli. Možná by nebyl ničím ovlivněný, ale někdo by mu to musel nanominovat. Od nové sezony by to možná i šlo, i když do našeho prostředí to nepatří. V jiných sportech to taky nebylo růžové se zahraničním trenérem. Hlavně je ale potřeba, aby se dělalo pro hokej. A ne jenom pro svou image a jméno.

Richter: Já vidím maximálně dva kandidáty. Vláďa Růžička je už asi neprůstřelný. Takže jedině Venca Varaďa. Ale cizince absolutně ne. To by byl konec našeho hokeje. Češi mají zvláštní mentalitu, díky té vyčůranosti jsme slavili úspěchy. Do našeho hokejové prostředí by zahraniční kouč nebyl dobrý.