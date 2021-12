Pešán v nejistotě. Kdo by ho u reprezentace mohl nahradit?

V zákulisí se prý jedná, avšak vzhledem k času nominace (do 10. ledna) i skutečnosti, že hlavní kandidáti mají klubová angažmá, je pořád velmi pravděpodobné, že Pešán situaci ustojí. Sport.cz i tak vybral možné adepty, kteří by mohli mdlou reprezentaci probrat.

Václav Varaďa

Jen těžko byste v současnosti v extralize našli lepšího a úspěšnějšího trenéra. Varaďa je znám svou náročností, tréninky pod ním nejsou žádný med. Právě jeho zásluhou se však Třinec stal v posledních letech klubem číslo 1 v tuzemsku, dva tituly v řadě jsou toho důkazem.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Václav Varaďa na střídačce hokejistů Třince.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

Hokejovým zákulisím se šíří zprávy, že neformálně už hokejový svaz začal Varaďu oťukávat. Pro něj samotného by práce u reprezentačního áčka sice byla ctí, zároveň si ale uvědomuje, že načasování celé akce není ideální. Tak jako i další adepti na případnou uvolněnou židli po Pešánovi by měl jen minimum času, vždyť nominaci pro Peking musí odevzdat do 10. ledna. Žádný přípravný zápas, nic. A to Varaďu může odrazovat.

I kdyby Varaďa nakonec kývnul, záleželo by rovněž na postoji Ocelářů, s nimiž loni prodloužil smlouvu o sedm let až do roku 2027. Uvolnili by jej třeba pro tuto sezonu, nebo by současně s nároďákem mohl dál vést i klub? Dosluhující svazový šéf Tomáš Král v minulosti už několikrát přiznal, že takový model se mu nezamlouvá...

A pak jsou tu Varaďovy předchozí štace u českých reprezentacích, byť mládežnických, které úspěchem na MS rozhodně nedopadly. S osmnáctkou v čele s Nečasem a Zadinou skončil v roce 2017 ve čtvrtfinále. To samé následovalo o dva roky později na juniorském šampionátu, před nímž ve funkci nahradil právě Pešána, s nímž má; jemně řečeno; hodně chladné vztahy. A před dvěma lety Varaďa na domácím šampionátu dvacítek semifinálovou bránu zase nerozrazil...

Martin Straka a Jaroslav Špaček

Vladimír Vůjtek se nestyděl přiznat, že ho k aktivní hře při jeho reprezentačním angažmá přesvědčili asistenti Jandač a Kalous. Miloš Říha zase vsázel na erudici a přirozené vůdcovství Roberta Reichla. Ale „ptačí" plzeňské duo jako by pod vládou Filipa Pešána bylo až příliš upozaděno, přitom zkušenosti a respekt mají.

Foto: Český hokej, Jan Beneš Martin Straka s Lukášem Radilem.Foto : Český hokej, Jan Beneš

Chtěl-li by svaz rychlé a elegantní řešení, jak před olympiádou něco změnit, zdá se být povýšení rolí Straky a Špačka přirozenou volbou. Jenže fungovalo by to a skousl by Pešán omezení svých pravomocí a rovnocenné muže vedle sebe?

Libor Zábranský

Nabídku převzít reprezentaci dostal už v roce 2018, ale s díky odmítl. Chtěl se věnovat rodině, do které patří i brněnská Kometa. Podle informací Sport.cz dostal nabídku postavit se do čela národního týmu znovu letos v létě, ale reagoval stejně.

Foto: Václav Šálek, ČTK Majitel Komety Libor Zábranský.Foto : Václav Šálek, ČTK

A teď? Jeho velkým plusem je, že dokáže být koučem ve skutečném slova smyslu, tedy vyburcovat celek v klíčový okamžik. „Byla by to obrovská čest, ale momentálně to není téma, jsem extrémně vytížený v Kometě," řekl ovšem v úterý MFD. Prioritou je pro něj dotáhnout k realizaci novou hokejovou arénu v Brně a je otázkou, zda by ho víc než střídačka nelákalo místo šéfa hokejového svazu, které se v létě uvolní. Tam může český hokej jako úspěšný manažer změnit víc.

Václav Prospal

Bývalý vynikající útočník, který jako pouhých jedenáct Čechů odehrál v NHL přes tisícovku zápasů, by se nabízel jako dočasná volba pro dokončení sezony.

S trochou nadsázky se dá říct, že Václav Prospal je takovým hokejovým Františkem Strakou. Vynikající motivátor, svým zápalem a zažraností do hokeje by si tým jistě dokázal získat na svou stranu a buďte si jistí, že hráči by se pro něj rozkrájeli.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Václav Prospal.Foto : Vlastimil Vacek, Právo

U národního týmu už Prospal působil mezi lety 2016 až 2018 jako jeden z asistentů Josefa Jandače a zažil tak jako trenér olympijské hry v Pchjongčchangu, Světový pohár v Torontu a dvě mistrovství světa.

Plusem by u českobudějovického patriota bylo, že je volný. Letos na jaře po třech sezonách skončil na střídačce Motoru a odletěl do Ameriky, kde trvale žije jeho rodina.

Někdo jiný

V úvahu by mohl přicházet i Vladimír Růžička, jenž u národního týmu skončil po domácím MS 2015 „po kauze Palaščák", předtím dokázal jako trenér dovést národní tým k titulům mistrů světa v letech 2005 a 2010. I on je ale; stejně jako Varaďa; vázán práci v klubu, v Litvínově.

Foto: Ondřej Hájek, ČTK Zamyšlený trenér Litvínova Vladimír Růžička.Foto : Ondřej Hájek, ČTK

Možností by bylo i angažování zahraničního kouče, byť tato varianta se jeví s ohledem na časový pres a i skutečnost, že se na olympiádě představí „neznámí" hráči z evropských lig, jako ta nejméně pravděpodobná.