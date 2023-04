Pro národní tým by bylo super, kdyby Boston vypadl, řekl Havlát. Proč nejede Vrána?

Známe jména těch, kteří se připojí k národnímu týmu (brankář Vejmelka, obránci Jiříček a Svozil, útočníci Kubalík s Kautem). Proč chybí Jakub Vrána?

Kuba zakončil sezonu velmi dobře. V St. Louis se mu dařilo, byl to tam pro něj po tom roce, kterým si prošel, restart. Ale má za sebou složitou sezonu (na podzim byl zařazen do asistenčního programu, spekulovalo se o užívání návykových látek), stěhoval se z Detroitu do St. Louis, a tak se trenéři rozhodli, že Kubovi nechají prostor, aby se mohl co nejlépe připravit na příští sezonu. Ráno měl Kuba s Karim (Jalonenem) docela dlouhý rozhovor, kde si vše vysvětlili a Kuba to přijal docela dobře, že čas využije na delší přípravu.

Už příští týden se připojí i dva mladí obránci. Začněme vašim pohledem na Davida Jiříčka.

Mluvil jsem s generálním manažerem Columbusu, který si ho chválil, že hrál lépe, než si mysleli, že na farmě bude. Vytáhli si ho i na pár zápasů do NHL. Viděl jsem ho v ní na začátku sezony a teď na konci, kdy to byl jiný David Jiříček. Udělal velký progres, panovala s ním v klubu velká spokojenost, tak uvidíme, jak se bude jevit v kempu.

Co Stanislav Svozil?

Měl skvělou sezonu v juniorce, pozvali si ho i do NHL. Stejně tak zažil výborný turnaj na dvacítkách, takže si zaslouží, aby se na něj trenéři alespoň podívali. Teď dostane další šanci hrát proti chlapům. Je to podobný případ jako David Špaček (syn olympijského vítěze Jaroslava Špačka), který by taky mohl čuchnout k velkému hokeji. Hraje ale v Americe juniorku v dobrém týmu, takže to letos asi časově nevyjde, aby ho trenéři v kempu zkusili. V něm to ale skoro nikdo nemá jisté. Ano, je pár hráčů, se kterými se počítá, ale speciálně tento rok mají všichni v přípravě šanci dostat se na mistrovství světa.

Foto: Jan Beneš/Český hokej Český hokejový reprezentant Stanislav Svozil.

Z rodinných důvodů se omluvil Tomáš Hertl, nepojede ani Filip Hronek. Proč?

S Tomášem jsem během sezony mluvil několikrát. Chce teď trávit čas s rodinou, protože mají druhé mimčo. Filip Hronek by moc rád jel, ale klub ho nechce pustit. Byl dvakrát zraněný a Vancouver mu nedal svolení, protože za něj obětovali spoustu věcí v tom větším trejdu. Chtějí si ho chránit, aby byl stoprocentně připravený na příští rok.

Z brankářů přijede jen Karel Vejmelka. Co ostatní?

Ještě je ve hře Dan Vladař, u něhož čekáme na různé výsledky a rozhovor s generálním manažerem. Pokud dostane zelenou, máme o něj zájem. Mluvili jsme také s Lukášem Dostálem, ale nemá kontrakt na příští sezonu, což je velký problém. Pořád ale sledujeme spoustu dalších hráčů v poli, co jsou v 1. kole play off v NHL i na farmě. Třeba Martina Frka, u něhož během pár dní uvidíme, jak první kolo dopadne.

Čeští příznivci se upínají především k sérii mezi Bostonem a Floridou (1:1 na zápasy). Jste s hráči Bruins v kontaktu?