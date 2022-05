Simon bere reprezentaci jako čest, neváhal přijet ani s končící smlouvou

"Většinou bez smlouvy se snažíte zůstat zdravý, abyste ji pak mohl dostat, ale nechtěl jsem odmítnout. Hlavně je to vždycky čest mít možnost sem přijet, takže jsem neváhal a jel jsem i tak," řekl novinářům Simon, který se 21. března stěhoval do Anaheimu z Pittsburghu.

Spolu se Zachem Astonem-Reesem a právem výběru ve 2. kole letošního draftu se stal součástí výměny za švédského útočníka Rickarda Rakella. "Žádné náznaky jsem předtím neměl, nic jsem netušil a nečekal jsem to. Přišlo to překvapivě," uvedl.

Simon loni uzavřel s Penguins roční dvoucestný kontrakt na 750 tisíc dolarů a v červenci se může stát nechráněným volným hráčem. Angažmá v Anaheimu, kde odehrál 17 zápasů a připsal si čtyři body za čtyři asistence, se mu líbilo a rád by v klubu pokračoval. "Bylo to tam fajn. Dostával jsem prostor na ledě, je mladý tým. Také hezké počasí. Je to dobré místo a nevadilo by mi tam hrát," prohlásil Simon.

Do NHL se vydal v roce 2015 po vydařené sezoně v Plzni a debutu na mistrovství světa v Praze, na kterém si připsal v 10 zápasech gól a pět asistencí. Před třemi roky nastupoval v Bratislavě v centru elitní formace s Jakubem Voráčkem a Michaelem Frolíkem a v deseti utkáních zaznamenal čtyři trefy a osm přihrávek. "Nějaké laťky už jsou nastavené z minulých mistrovství světa, očekávám od sebe co nejlepší výkon, ať můžu co nejlíp pomoct týmu. Ideálně na první místo," řekl Simon.

V NHL, kde působil i v Calgary, má na kontě 256 utkání a 77 bodů za 22 branek a 55 asistencí. V play off přidal ve 12 duelech čtyři body za čtyři přihrávky. V Pittsburghu nastupoval ve formaci i s hvězdným Sidneym Crosbym. Těší se, že by mohl na šampionátu opět patřit ke klíčovým postavám, k čemuž v Severní Americe neměl v posledních sezonách takový prostor.