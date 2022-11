Totální proměna zadáka Skleničky. Z ryzího beka se ve Švédsku stal ofenzivní lídr

„Je to rolí, kterou v týmu mám. Chodím na přesilovky, a i když jsem v nich bodů moc neudělal, tak každému hráči to pomůže na sebevědomí. Pak i při hře 5 na 5 má šanci nějaký bod posbírat. My chceme ale sbírat body hlavně jako tým, což se momentálně neděje. Nicméně věřím, že máme silné mužstvo a jak bude sezona postupovat, budeme výš a výš. A v play off budeme silným soupeřem pro ostatní," říká Sklenička – Brynäs je nyní desáté.

Ano, on sám se snaží své bodové zásluhy – snad aby štěstěnu neobrátil proti sobě – zlehčovat. Ovšem je už nezpochybnitelné, jak moc na něj trenéři v klubu sází. V průměru hraje téměř 23 minut za zápas, což z něj dělá pátého nejvytěžovanějšího muže celé soutěže. „Od začátku mě posílají na všechny situace, a tak tomu odpovídá i odehraný čas. Občas je někdo zraněný, nahradí ho méně zkušený hráč, kterému trenéři ještě tolik nevěří, a tak na led víc nasazují nás starší. Jsem za tu důvěru rád a budu jim to splácet dobrými výkony."

„Prohodili jsme pár slov a já měl od začátku dobrý pocit, že mě tým zná a ví, co ode mě čekat. A to je moc důležité. Když hráč ví, jakou roli bude mít, pomůže mu to, než když jde někam do neznáma a jen čeká, co mu trenéři připraví za pozici a jak zaujme. První dojem je přitom důležitý. Když se nepovede, je pak těžké se z toho vyhrabat," popisuje (nejen) hokejové zákonitosti Sklenička.