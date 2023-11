V Blackhawks nezapadal Galvas do puzzle, v Redhawks zažívá vzkříšení a sní o MS v Praze

V sedmnácti vlétl do ligy, v Olomouci si zahrál i po boku svého táty Lukáše a pak to přes Finsko vzal do NHL, kde v týmu Chicago Blackhawks zažil snový debut. Při své premiéře dostal skoro 24 minut i místo v elitní přesilovce s Kanem a Toewsem, přičemž následně od trenéra slyšel, že působil, jako by v NHL hrál roky.

Jenže zářivá budoucnost v hvězdné lize stejně nepřišla, protože celou minulou sezonu ve farmářské AHL beznadějně vyhlížel své povýšení a počet startů v NHL tak zůstal na šesti. „Bylo to těžké, docela jsem trpěl. Žádné zprávy z Chicaga nepřicházely, až když jsme tlačili na manažera, ať vím, na čem jsem, tak jsem se náhodou dozvěděl, že jsem na farmě čtvrtý bek v řadě. Chtěl jsem vydržet do konce, kdyby se jich hodně zranilo, ale…“

To se nestalo, ani žádný jiný klub z NHL negarantoval Galvasovi hraní, a tak raději udělal krok „zpět“ a vrátil se do Evropy. Přemýšlel, proč po skvělém úvodu se dveře do NHL zavřely, a našel jediné vysvětlení. Manažer Stan Bowman, který ho v roce 2017 draftoval, předloni skončil, jeho nástupci Davidsonovi už nezapadal do plánů. „Vzal hodně mladých kluků a staví si svůj mančaft. A já se jim nehodil do puzzle.“