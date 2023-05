Za tuhle partu dám ruku do ohně, libuje si Kempný. Mrzí ho zranění parťáka

Kouč Kari Jalonen byl z této nepříjemnosti dost rozladěný. „Není to dobré. Ještě jsem ale nemluvil s doktorem, tak teprve uvidíme," uvedl finský trenér. Výsledek zápasu a fakt, že Češi nevyužili příležitost ovládnout domácí turnaj, ho nemrzel. „Nejsem zklamaný. Hlavním výsledkem je, že teď potřebujeme udělat s trenérským štábem závěrečnou nominaci," prohlásil.

Ačkoliv ještě hráči nevěděli, kdo do Rigy odletí, Kempný má z týmu dobrý pocit. „Parta je opravdu výborná. Máme skvělé charaktery. Čas s kluky si fakt užívám. Snad i díky tomu budeme úspěšní," doufá 32letý obránce. „Dobrá parta dělá velké procento úspěchu. Tým musí táhnout za jeden provaz a podporovat jeden druhého. Za tyhle kluky strčím ruku do ohně," pochvaloval si.

A souhlasí také autor druhé branky Jiří Smejkal. „Po těch čtyřech týdnech příprav jsme jako malá rodina. Spousta kluků je tu od začátku přípravy, trávili jsme spolu všechen čas a domů jezdili jen na víkendy. V těžkých chvílích na šampionátu nás to může stmelit a pomoct," věří český útočník, jenž nedávno podepsal smlouvu v Ottawě.

Oba hráči nechyběli na loňském šampionátu a nominace je nejspíš nemine ani nyní. „Ale jít do místnosti, kde se oznámí nominace, je pro každého hráče nepříjemné. Udělal jsem maximum, teď už je to na trenérech. Budu jejich rozhodnutí respektovat," říkal Smejkal

Věří, že na mistrovství v Rize a Tampere může národní tým opět uspět. „Máme spoustu šikovných kluků. Špička je vyrovnaná a šance, že můžeme zase udělat úspěch, je velká. Uděláme pro to všechno," slíbil 26letý Smejkal.

České hokejové hry si pochvaloval. „Odehráli jsme dobrý turnaj. Byl to pro nás dlouhý týden, plný tréninků a nakonec tři zápasy ve čtyřech dnech. Všichni jsme do toho dali všechno, minimálně na remízu to bylo," mínil.