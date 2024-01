Šanci vyhrát máme, říká Pešán o dvacítce. Galvase má za stěžejního, Dvořákovi hrozilo vyhoření

„Po tom, co jsme předvedli s Kanadou, se už může stát opravdu cokoliv. Když nám zase zachytá gólman, šanci vyhrát zápas určitě máme. Kanada mě trochu zklamala tím, jak do zápasu vstoupila, a my jsme ji v první třetině spravedlivě potrestali. Pak začala hrát hru, kterou jsem očekával od začátku, ale už trochu tlačila do kopce. Měla sice více příležitostí než český tým, ale když je nevyužijete, může se stát, jako se to přihodilo nám, že vstřelíte ušmudlaný gól, a v podstatě zaslouženě jsme vyhráli,“ řekl Filip Pešán po středeční výhře Liberce nad Českými Budějovicemi 4:1.