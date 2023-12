Sedlák po vyrovnání věřil v další obrat, ale puky tečované do vlastní sítě zničily sen Pardubic

„Finále pro nás nedopadlo, ale takhle to někdy v hokeji je. Za stavu 2:2 se povedlo dostat zápas do podoby, že kdo dá gól, tak vyhraje. Udělali jsme bohužel v rychlém sledu chybky, což pomohlo Davosu rychle vybudovat zase náskok, který jsme už nedotáhli,“ hodnotil trenér Václav Varaďa, jehož mrzel neuznaný první gól Pardubic po coach challenge kanadského kouče domácích.

Vzápětí totiž Davos otevřel skóre. Pardubice ale nic nezabalily ani po druhé obdržené brance. Skóre dotáhly za 13 sekund. „Prvotní pocit po dohrání finále bylo zklamání. Když jsme totiž vyrovnali na 2:2, tak jsem uvěřil, že to celé zase převrátíme, jako se to povedlo v minulých zápasech, ale dopustili jsme se pár hloupostí a měli i špetku smůly, což nás stálo výsledek,“ doplňoval kapitán Lukáš Sedlák a litoval, že puk se za Kloučka odrážel po nešťastných tečích bránících spoluhráčů.

Pasáž na přelomu druhé a třetí třetiny se nakonec ukázala jako rozhodující, protože 68 vteřin před koncem prostředního dějství Košťálek nešťastně přesměroval Dahlbeckovo nahození a hned po 31 sekundách závěrečné části se podruhé během finálového duelu prosadil Rasmussen, a to díky dalšímu smolnému zásahu hráčů Dynama, tentokrát Čerešňáka.

„Že by tady někdo během tří minut v úplném závěru úplně otočil boj o finále právě s kanadským výběrem, to byl možná zápis do dějin celého turnaje, který má odehráno už 95 ročníků,“ přemítal i pardubický kouč.