SPORT A ENERGIE II: Led jako drahý luxus. Hadamczik jde zachraňovat hokej na ministerstvo

"A já se opravdu obávám, že pak ve velkém nastane ukončení provozu stadionů i předčasné ukončení některých soutěží," varuje Milan Vacke, člen výkonného výboru svazu a ředitel sportovního centra v Klášterci nad Ohří, pod které spadá i zdejší zimní stadion. "Máme peníze na měsíc a něco provozu, když pak nepřijde pomoc státu, vypadá to velmi černě. A to je problém, který po Novém roce čeká většinu zimáků."

To jsou astronomická čísla, s jejichž zaplacením těžkou pomohou samosprávy, zvlášť na menších městech. A je tak poměrně logické, že jednatelé, než aby sebe i klub uvrhli do exekuce, bez státní podpory raději zavřou. Roli samozřejmě mnohde hraje stáří stadionů a jejich technologická zaostalost, protože zhruba 40 procent zimáků ji má za zenitem a spotřeba je tak dvakrát až třikrát vyšší.

V některých klubech se proto dobrovolně stěhují do menších hal, jinde naopak ponechaly ty tréninkové zavřené. Třeba v Jihlavě na začátku roku kvůli úspoře energií snížili výkon chladících zařízení. Ušetřili, ale někteří nájemci si právem stěžovali na kvalitu ledu. "Ten efekt je pak katastrofický. Cestou není ani snižovat teplotu v kabinách. Brusle, kalhoty i rukavice nejsou levnou záležitostí, ale pak neschnou a plesnivějí. Jejich obvyklá životnost několik let se v tomto stavu promění na pár měsíců," říká Vacke.

Proč? Jeho rolí je pomáhat s trénováním, systémem a zajištěním soutěží, ale dotovat provoz stadionů by i jeho ekonomiciky zničilo. "Svaz by pomohl pěti klubům a jeho rozpočet by byl pryč," ví Vacke.

I to je podle něj důvod, proč kluby nespasí ani navýšení členských příspěvků, protože i kdyby vzrostly z pěti na deset tisíc za rok, tak to nepomůže. A cenu příspěvků, která by odrážela skutečnou cenu ledu, podle něj nikdo z rodičů nezaplatí. "Ono to má poměrně jednoduché řešení, jen ho celá Evropa nechce. Aby se místo zeleného šílenství používal selský rozum," míní Vacke.