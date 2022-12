Česko - Německo 8:1 Česká silvestrovská kanonáda vyřídila Německo, čtvrtfinálového soka se ale dvacítka dozví až po půlnoci

Silvestrovský zápas na MS hokejistů do 20 let v Halifaxu zvládl český tým na jedničku a Němce porazil zcela jasně 8:1. Znamená to pro reprezentační dvacítku nejhůř druhé místo v konečném účtování skupiny a pokud domácí Kanaďané dokáže v noci porazit Švédsko, půjdou Češi do pondělního čtvrtfinále dokonce z prvního místa. Jako soupeři pak přichází do úvahy Švýcaři, Slováci či Američané, vše ale bude jasné až v prvních hodinách Nového roku našeho času.

Foto: Darren Calabrese, ČTK/AP Český hokejista Jaroslav Chmelař oslavuje gól proti Německu.Foto : Darren Calabrese, ČTK/AP

Článek Fotogalerie +2 Mladí reprezentanti šli za úspěchem při čtvrtém vystoupení na turnaji nesmírně soustředěně. O využití hned první přesilovky se zasloužil Špaček, který zamířil nad Quappův beton. Česká dvacítka od té chvíle převzala kontrolu nad děním na ledě, v úvodní třetině přestřílela německé mladíky 19:7. Gólman soupeře chytil brejky Sapouška i Měchury, ale proti Szturcově šikovnému zamíchání kotoučem byl bezmocný. Svěřenci trenéra Radima Rulíka měli ve všem navrch, přehrávali Němce rychlostí i hokejovou chytrostí. V polovině utkání soupeř vystřídal brankáře a Wolf nechytal ještě ani minutu, když na něj po Brabencově zadovce vyzrál střelou pod horní tyčku Chmelař. Soupeř se ve druhé části zmohl jen na dvě střely na českou branku, po zvláštním odrazu ale do ní poslal puk Oswald. Takhle zvyšoval Martin Ryšavý na 4:1 ✌🏻#U20CZE #WorldJuniors pic.twitter.com/AIa9p3H40Y — Hokejový nároďák (@narodnitym) December 31, 2022 Nicméně pokračovalo se podle českých not. Další dva góly reprezentantů v závěru druhé části dělilo pouhých 47 vteřin. Nejprve se střelecky prosadil dosud poslední bodově mlčící útočník Ryšavý a hned při dalším střídání skóroval Hauser, jehož zakončení z téměř nulového úhlu si srazil gólman Wolf do vlastní sítě. Druhý gól Chmelaře v utkání 😎#U20CZE #WorldJuniors pic.twitter.com/h6oUa8cETq — Hokejový nároďák (@narodnitym) December 31, 2022 Němci měli ve třetí třetině viditelně těžké nohy, rezignovali na útočné choutky či veškeré napadání a už mysleli jen na bránění. Přesto neodvrátili další gólové údery v rozpětí 29 sekund. Provedli jej znovu Chmelař a po něm poprvé na turnaji skóroval i Kos. Bez úhony pak čeští mladíci přečkali dvě oslabení v rychlém sledu, naopak Měchura z dorážky zazvonil na tyčku. Reprezentanti nakonec zasypali Německo 54 střelami, skóre uzavřel Ticháčkův únik, čímž se zrodilo nejvyšší české vítězství nad tímto soupeřem na šampionátu dvacetiletých od roku 1998. Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Kanadě: Skupina A (Halifax): Česko - Německo 8:1 (2:0, 3:1, 3:0) Branky a nahrávky: 5. D. Špaček (S. Svozil, Chmelař), 18. G. Szturc (Brabenec), 30. Chmelař (Brabenec, D. Moravec), 37. Ryšavý (G. Szturc, Menšík), 38. Hauser (D. Špaček, Marcel), 45. Chmelař (G. Szturc, Brabenec), 46. J. Kos (Ryšavý, Sapoušek), 58. Ticháček (Ryšavý, J. Kos) - 33. Oswald (Sinn, Bettahar). Rozhodčí: Magnusson (Švéd.), Schlittenhardt (USA) - Konc (SR), Oliver (Kan.). Vyloučení: 4:2. Využití: 1:0. Diváci: 8454. Česko: Suchánek - Ticháček, D. Jiříček, S. Svozil, D. Špaček, Hamara, D. Moravec, A. Čech - Sapoušek, Šapovaliv, Kulich - Chmelař, Brabenec, G. Szturc - Ryšavý, Menšík, J. Kos - Hauser, Marcel, Měchura - od 41. navíc Šalé. Trenér: Radim Rulík. Německo: Quapp (29. Wolf) - Klein, Elten, Bettahar, Sinn, Wäser, Van der Linde, Bidoul - Lutz, Rossmy, Hördler - Oswald, Kechter, Krening - T. Heigl, N. Heigl, Bader - Cimmerman, Hauf. Trenér: Tobias Abstreiter. MS hokej U20 MS v hokeji U20: Kompletní program, výsledky i kdy hrají Češi

