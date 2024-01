Co se to proboha děje? Finové plakali na ledě i v šatně, jejich kouč mluvil o českém šílenství

Zkoprnělí stáli na modré čáře a mnozí se slzami v očích pozorovali křepčení českých mladíků jen pár metrů od nich. Finští hokejisté do dvaceti let jako by se stále zdráhali uvěřit tomu, jak si „vyhraný“ zápas o bronz na šampionátu v Göteborgu nechali protéct mezi prsty. A v šoku byla ze závěrečné nevídané stíhací jízdy kapitána Kulicha a spol. i finská média.

Foto: Adam Ihse, ČTK/AP Zklamaný kapitán Finů Kasper Halttunen