„Emoce cloumaly se všemi. Ale není to o nás trenérech, ale o klucích. Od přípravného kempu tomu dali všechno, obrovskou energii a úsilí. Tohle je skvělá odměna," cituje Rulíka hokej.cz po semifinálovém skalpu Švédů.

Po skalpu, jemuž věřili možná už jen nenapravitelní optimisté. Vždyť Češi celý zápas marně bušili do švédských obranných vrat, jejichž proražení se zejména první dvě třetiny jevilo takřka jako nadlidský úkol.

A přestože v té třetí si Rulíkova parta konečně začala vypracovávat šance a Švédy válcovala, i v poslední minutě základní hrací doby stále 0:1 prohrávala. Pak ale v čase 59:21 při hře bez brankáře, k níž Češi sáhli už v 58. minutě, napřáhl Jiříček a našel skulinku pod pravým betonem do té chvíle výtečného brankáře Lindboma.

„Věděli jsme, že ve třetí třetině do toho musíme jít trošku na riziko. Odvolat brankáře 160 vteřin před koncem je docela brzo, ale později bychom už nemuseli mít buly v útočném pásmu. Nakonec jsme to sehráli skvěle. Neskutečný vyrovnání," usmíval se Rulík.

V prodloužení pak dlouho dominovali Švédové. „Snažili jsme se být trpěliví, ale Švédové byli víc na puku a přecházeli nás jeden na jednoho, Suchoš byl ale zase úplně skvělý," chválil kouč gólmana Suchánka, jenž v nastavení vytáhl několik klíčových zákroků.

„Přesto jsem pořád věřil, že tam (od nás) někdo jednou foukne a Jirkovi (Kulichovi) se to nakonec podařilo. Úžasná euforie! Na začátku turnaje by nás postup do finále nenapadl ani v nejhlubším snu. O to je to pro kluky sladší," raduje se Rulík, že dvacítka na MS ukončí 18leté čekání na medaili a stále živí naději, že po 22 rocích se dočká zlata. I když jako poslední v cestě stojí kanadští obhájci titulu, kteří se budou chtít českému týmu pomstít za porážku v úvodním utkání základní skupiny.

Triumfu nad Švédy, si moc cení. „Byl to totiž strašně těžký zápas. Vysoké vítězství nad Švýcarskem nás nechci říct poznamenalo, ale po takové výhře není lehké jít do dalšího utkání. Navíc na tak silného soupeře - v obraně, v protiútocích, na kotouči, jeden na jednoho. Švédové proti nám podali daleko lepší výkon než ve skupině, nakoplo je čtvrtfinálové vítězství nad Finy," zmiňuje Rulík vzájemný zápas před necelý týdnem, který jeho družina navzdory kvalitnímu výkonu ztratila v prodloužení.

Ve středečním semifinále se Češi proti až strojové defenzivě Seveřanů dlouho nemohli propracovat vůbec k nadějným příležitostem. „Mají výborné silné beky a pro nás bylo strašně těžké se přes ně dostávat. Jsou strašně rychlí a všechno blokovali, i když občas si počínali na hraně faulu. Půl zápasu se nám vůbec nedařilo. Pak jsme trošku rozjezdili nohy a začalo to být lepší. Udrželi jsme se v útočném pásmu a přicházely určité šance," míní Rulík.

Za klíčový moment utkání označil švédskou 115 vteřin dlouhou dvojnásobnou přesilovku na začátku druhé třetiny. „Mohli v ní odskočit na 2:0, jenže skvěle jsme to ubránili," řekl Rulík a čertil se, že ke hře 5 na 3 vůbec nemělo dojít. Šapovaliv byl totiž po vyhození kotouče mimo hřiště zasažen hokejkou do obličeje.

„Švédové hráli 5 na 3 neprávem. Šapovaliv dostal hokejkou do obličeje a byl dezorientovaný. Když už byl vyloučen on, měl jít ven i jejich hráč. Rozhodčím to ale bohužel uteklo," pokrčil trenér rameny.